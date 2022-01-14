Akşener'den HDP'li ismin fezlekesi ile ilgili açıklama: Evet oyu vereceğiz ama...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin açıklama yapan Akşener, fezlekeye 'evet' oyu vereceklerini söyledi. Erdoğan'ın 'Millet İttifakı adayı belli değil' sözlerine de yanıt veren Akşener, "Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Bizim adayımız, Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak." ifadelerini kullandı.

Akşener'in yanıtları şöyle oldu:

HDP'li Semra Güzel'e fezleke

Benim bildiğim kadarıyla AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili bir ifadesi yok. Bu sabah dediyse bilemem. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen şuur altlarında sayın Erdoğan'a duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortaya döktüler.

Burada bulunan arkadaşlarımın tümü 2013'de 2014'de 'açılım' denilen sürece karşı çıkmış insanlarız. O dönemde AKP Genel Başkanı Erdoğan ve arkadaşları 'kandan besleniyorlar, analar ağlamasın' diye taciz eden bir dili kullanmışlardı. Ayrıca şahsen ben 2010 yılında bir Kürt öğrencimin aramasıyla o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahçup olmasın diye Türk bayrağının ve Atatürk'ün resminin çıkarıldığını ağlayarak bildirmişti. Ben onu Meclis'te devrin Adalet Bakanı'na sormuştum.

Tam 29 Ekim'de ABD bayrakları kollarında gezen peşmergeler ve lahmacun ısmarlayan valiler, kaymakamlar... O lahmacunların parası milletin cebinden çıkmış şimdi gelelim bugüne. Semra Güzel isimli vekilin bir fezlekesi gelecek TBMM'ye... Emin değilim çünkü ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdı hiçbir sonuç olmadı. Bu fezlekeye arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek.

O çadırlardan Türk bayrağını ve Atatürk fotoğrafını çıkarma talimatı veren siyasetçiler. PKK ile masaya oturanlar... Dün olumlu gözüken işler bugün olumsuz ise o zaman bu talimatları verenlerin de her birinin fezlekesi olması gerekiyor. Onlar fezleke getirmezse biz iktidar olacağız ve biz getireceğiz.

Erdoğan'ın 'Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek' çıkışı

Türkiye bir hukuk devletiyse, terörden yargılanmış ve terörist başı tanımıyla İmralı'da cezasını çeken bir şahıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne'de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup bittiğini anlatmakla görevli olan Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır, bu da bir fezleke konusudur.

Erdoğan'ın 'adayları belli değil' açıklaması

Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Bizim adayımız, Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak.

Bakan Nebati'nin enflasyon açıklaması

Anlıyorum ki TÜİK Başkanı değişecek. Merkez Bankası'nın başkanı da muhtemelen değişecek. Yazlık, kışlık bir sistemi var oranın. TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak ve sayın Nebati'nin gözlerinin ışıltısına herkes bakacak. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum.