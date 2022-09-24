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Akşener'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözler: Ölünceye kadar şükran duyacağım

Akşener'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözler: Ölünceye kadar şükran duyacağım
24 Eylül 2022 Cumartesi 11:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim" ifadelerini kullandı


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" çıkışı CHP'yi hareketlendirdi. Partililer, sosyal medyada Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğraflarını "Yanınızdayım" etiketiyle paylaşırken ilk destek mesajlarının adları sık sık cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelmesi dikkat çekti.

AKŞENER: ÖLÜNCEYE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına 6'lı masada oturan liderlerin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Siyaset gündemini hareketlendiren konunun hemen ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, "Biz partiyi kurduk. 'Kurulamaz' dediler, kurduk. 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK'dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük 'Acaba beraber gidebilir miyiz' diye maalesef olmadı, şartlar uymadı. Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir." ifadelerini kullandı.

"DESTEK" ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLDİ


Meral Akşener'in bu söylemleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini güçlendirdiği ve kendisine bu konuda destek verdiği şeklinde yorumlandı. Şimdi gözler, 6'lı masadaki diğer liderlerin yapacağı açıklamalara ve 2 Ekim'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi.

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #kemal kılıçdaroğlu
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