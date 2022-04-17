Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması: Onur duyarım!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın adının geçmesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Yavaş’ın adının anılmasından onur duyarız" ifadelerini kullandı



İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Çiğdem Akdemir'in konuğu oldu. Gündeme dair sorularını yanıtlayan Akşener, "Hemen bir erken seçim kararı alın, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını görün" diye konuştu.

Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan 'Öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur' atasözünü paylaştığı için tutuklanan Alp Emeç'le ilgili Akşener, "Şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Pazartesi günü daha net cevaplar alacağız annesi ile iletişim halindeyiz. Genç avukatlar var partimizin bünyesinde ben de takip ediyorum. Bu kadar da olmaz artık" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Erdoğan’ın bir durumu var Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı şapkası. 2017 o zamanlar partimiz yoktu. O zamanlar bugünleri anlatarak anlattık ama sonuç farklı oldu. 4 senedir bu ucube sistemle beraberiz. Bu ucube sistemin bu ülkeye yaşattıkları… Alp genç bir çocuk. O atasözünü sonra silmiş. Siz nasıl kaydediyorsunuz bunları.

Düşe düşe 20 yaşındaki çocuğa mı düştünüz. Ramazan günü günahtır. Böyle bir sistemin içinde hem Cumhurbaşkanı hem Genel Başkan, muhalefet; sivil siyasi, insanlar derdini espri ile bile söyleyemiyor.

Ekonomi Bakanı 'açım' diyen insana sabret diyor. Herhangi bir konuda ihtiyacı olan derdini söylemeye kalkışana ya nankör ya terörist ya hain… Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hikayesinin sonu. Bir tweet atılmış silinmiş. Bu nedir ya!



'Benim evim basıldı'



Benim evim basıldı, herkesin göz önünde gece 11.30’da her türlü hakaret küfür edildi. Mahkemeye gitti. Başbuğun sözü var 'Mim koymak diye' ben her türlü yanlışa mim koymak için mahkemeye gidiyorum, hiç sonuç alamadım.

Öyle çirkin şeyler oldu ki. Ben İçişleri Bakanı olduğumda bana birisi bir şey göndermiş benden de teşekkür gitmiş. O zaman mail yok imzalı kağıt gitmiş. Bir baktım ben imza benim değil. Dümdüz bir teşekkür kağıdı antetli kağıt değil. Bu sahtekarlık dedik mahkemeye gittik. Mahkeme benim imzamı alacak. Ne oldu biliyor musunuz? Resmi bir evrak değil gerek yok denildi. Ama bu kağıdı alan sallaya sallaya geziyor.

Uysal'ın açıklamaları

Sayın Uysal benden Sayın Kılıçdaroğlu’ndan ve diğer genel başkanlardan ziyaret istedi. Önerilerini bizimle paylaşacak. Gündem maddeleri oluyor. Onu bilerek gidiyoruz. Arkasından bunları karara bağladığımızda bir metni sizlerle paylaşıyoruz. Önce Uysal ne önerecek bilmiyoruz. Ondan sonra sizlerle paylaşırız. Bizim sistemimiz zaten maddelerle ilgili kendi içimizde toplantılar yapıyoruz birkaç ekip çalışıyor, böyle bir hazırlıkla gidiyoruz.

Mansur Yavaş açıklaması

Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan’ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal açıklayalım. Masada hiç Cumhurbaşkanı şu mu olsun bu mu olsun diye hiç konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar.

Sayın Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Merak ediyorlarsa hemen seçim kararı alsınlar 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Boy ölçüsü almanın yolu sandıktır. Sandıkta millet alır. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı."