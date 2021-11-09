Akşener'den milletvekillerine uyarı: Sahada provokasyon olur, öfkenize yenilmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'la ilgili yaptığı değerlendirmede operasyonlara maruz kaldıklarını söyledi ve milletvekillerini uyardı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de kendilerine eleştirilerde bulunan bir şehit yakınına küfür etmesi gündem olmuştu. Olay sonrası Türkkan görevinden istifa etti. Dün İYİ Parti'de yapılan toplantıda Türkkan'ın yerine de Erhan Usta getirildi. Cumhuriyet'in haberine göre toplantıda Akşener konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Partilerinin uzun zamandır iktidar kanadı tarafından provokasyonlara maruz bırakıldığını belirten Akşener, “İYİ Parti yükselişte. Bu nedenle operasyonlara maruz kalıyoruz. İktidar, 20 yıllık iktidarını kaybettiği için ‘gergin’. Bu nedenle bundan sonra sahada daha çok gerginliklerle, provokasyonlarla karşılaşmamız olası. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Biz ise daha çok sahada yer alacağız. AKP’ye kızdığımız işleri yapmayacağız. AKP tahammülsüzlüğü, biz tahammülü, AKP sabırsızlığı, biz sabrı, AKP empati duymamayı, biz ise empati duymayı savunuyoruz” dedi.

“Türkkan’ın davranışını onaylamanın mümkün olmadığını” söyleyen Akşener, parti grubunu “Sahada her zaman provokasyonlar olur, gerginlikler yaşanır. Siz sağduyunuzu kullanın ve öfkenize yenilmeyin” diye uyardı.