Akşener'den Nebati'ye asgari ücret tepkisi: Bu ne utanmazlık!

Geçtiğimiz günlerde "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener, "Bu ne cürettir, bu ne utanmazlıktır. Hayırdır sayın bakan sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin" şeklinde konuştu



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milyonların kilitlendiği asgari ücret pazarlıkları sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" sözleri de Akşener'in gündemindeydi.

Bakan Nebati'ye çok sert tepki gösteren Meral Akşener şu ifadeleri kullandı; "Bu ne cürettir! Bu ne utanmazlıktır! Bu ne saygısızlıktır! Kendinize gelin! Hayırdır sayın bakan sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin.

"HAZİNEDE KAÇ YETİMİN HAKKI VAR BİLİYOR MUSUNUZ?"

Siz babanızın değil, milletin hazinesinin başında duruyorsunuz! Aile şirketinizde, sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz; devlet yönetiyorsunuz, devlet. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz ve batmaya mahkûm ettiğiniz o hazinede; kaç yetimin hakkı var, biliyor musunuz? Paramızı pul ettiniz, yetmedi. Gücümüzü hiç ettiniz, yetmedi. İtibarımızı ağızlara sakız ettiniz, yine yetmedi. Şimdi de milletimizle dalga mı geçmeye başladınız?

Eğer fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa (ki ben hiç sanmıyorum), söylediklerime iyi kulak verin. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi, aziz ve cefakâr Türk milletidir. O yüzden haddinizi bilin!"