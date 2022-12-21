GÜLŞEN DAVASINDA YENİ GELİŞME!
GÜLŞEN DAVASINDA YENİ GELİŞME!
0
ÇEŞME'DE YILBAŞI PROGRAMI
ÇEŞME'DE YILBAŞI PROGRAMI
0
AVRUPA YAKASI NEDEN BİTTİ?
AVRUPA YAKASI NEDEN BİTTİ?
0
İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLADI!
İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLADI!
0

Akşener'den Nebati'ye asgari ücret tepkisi: Bu ne utanmazlık!

Akşener'den Nebati'ye asgari ücret tepkisi: Bu ne utanmazlık!
21 Aralık 2022 Çarşamba 11:22

Geçtiğimiz günlerde "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener, "Bu ne cürettir, bu ne utanmazlıktır. Hayırdır sayın bakan sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin" şeklinde konuştu


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milyonların kilitlendiği asgari ücret pazarlıkları sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" sözleri de Akşener'in gündemindeydi.

Bakan Nebati'ye çok sert tepki gösteren Meral Akşener şu ifadeleri kullandı; "Bu ne cürettir! Bu ne utanmazlıktır! Bu ne saygısızlıktır! Kendinize gelin! Hayırdır sayın bakan sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin.

"HAZİNEDE KAÇ YETİMİN HAKKI VAR BİLİYOR MUSUNUZ?"

Siz babanızın değil, milletin hazinesinin başında duruyorsunuz! Aile şirketinizde, sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz; devlet yönetiyorsunuz, devlet. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz ve batmaya mahkûm ettiğiniz o hazinede; kaç yetimin hakkı var, biliyor musunuz? Paramızı pul ettiniz, yetmedi. Gücümüzü hiç ettiniz, yetmedi. İtibarımızı ağızlara sakız ettiniz, yine yetmedi. Şimdi de milletimizle dalga mı geçmeye başladınız?

Eğer fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa (ki ben hiç sanmıyorum), söylediklerime iyi kulak verin. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi, aziz ve cefakâr Türk milletidir. O yüzden haddinizi bilin!"

Etiketler; #meral akşener #iyi parti #nurettin nebati #asgari ücret
Önceki Haber
İzmir'de 13 saat kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber
Çeşme'de yılbaşı programı belli oldu! Kutlamalar sokağa taşacak!
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında sert sözler: İmamoğlu size büyük lokmadır, boğarız sizi!
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında sert sözler: İmamoğlu size büyük lokmadır, boğarız sizi!
0
Kaç Suriyeli seçimde oy kullanacak? Bakan Soylu sayı verdi!
Kaç Suriyeli seçimde oy kullanacak? Bakan Soylu sayı verdi!
0
Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?" sorusuna net yanıt!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?" sorusuna net yanıt!
0
İYİ Partili Bezircilioğlu, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı
İYİ Partili Bezircilioğlu, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı
0
Her 4 ilaçtan biri bulunamıyor! CHP'li Purçu tepki gösterdi: Kaç hastanın tedavisi aksıyor?
Her 4 ilaçtan biri bulunamıyor! CHP'li Purçu tepki gösterdi: Kaç hastanın tedavisi aksıyor?
0
AK Partili Taslak: Gençler arasında AK Gençlik fırtınası esiyor
AK Partili Taslak: Gençler arasında AK Gençlik fırtınası esiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.