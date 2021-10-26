Akşener'den o iki isme onay çıktı!

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Konuyla ilgili yapılan anketlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor. İki isimden birinin aday olması durumunda ne yapacakları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu. Akşener, iki isimden birinin aday gösterilmesi durumunda 'hayır' demeyeceklerini söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Gündem Özel programına konuk olarak Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Program sırasında Taha Akyol, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun mevcut belediye başkanlarının aday olmayacağı sözlerini hatırlatarak Akşener'e bu konudaki tavrını sordu.

Kılıçdaroğlu'nun her iki belediye başkanını da aday göstermesi halinde "hayır" demeyeceklerinin altını çizen Akşener, şunları söyledi:

"Benim herhangi bir tavrım yok. Yanlış tanımlanan bir şey daha var. Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Biz destekledik. Ben kişisel olarak çok gayret ettim çünkü İstanbul'u bir Kızıl Elma görmüştüm. O seçmenin buna, bu başarı öyküsüne ihtiyacı vardı. Ama günün sonunda bu arkadaşların amiri Sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP'nin belediye başkanları. Her iki arkadaşımızı da aday olarak önereni parti meclisinden çıkaran Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan biri aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. Bu netlikte söylüyorum."

İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde adının geçmesiyle ilgili rahatsızlığını da dile getiren Akşener, bunun muhalif seçmeni taraftarlaştırdığını ve seçimlerde birinin aday olması halinde taraftar olan seçmenin diğerine oy vermeyeceği konusunda endişesi olduğunu ifade etti.

"İŞ MUHALİF SEÇMENİ TARAFLAŞTIRMA EYLEMİNE DÖNDÜ"

Akşener endişesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ama yanlış olan bir şey var. Seçimler olduktan sonra iki arkadaşımızın da cumhurbaşkanlığına dair anketlerde isimleri konmaya başladı. Niye konuyor demiyorum ben, koyabilirler. Onun altına ben ve Kılıçdaroğlu kondu. Bu uzunca bir zaman devam etti. Şimdi sahada en fazla olan benim. Herkesle görüştüm. Gördüğüm bir şey var, muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırma gibi bir eyleme döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Biri aday gösterildiği zaman taraflaştırılmış seçmenler o adayın arkasında yürüyecek mi, yürümeyecek mi diye bir endişem var."