Akşener'den olay gönderme! Erdoğan'ı o sözünü hatırlattı!

Parti grubunda açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili konuştu. Erdoğan'ın meşhur sözlerini hatırlatan Akşener, "Ya görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi?" ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi gündem yarattı. Ziyaretin yankıları sürerken konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşhur "Kadere bak kadere... Kimler kimlerle beraber" sözlerini hatırlatan Akşener, ziyarete tepki gösterdi. Akşener, "Karşınızda açılımcılar kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor! Kumpanyacılar en sonunda merdiven altlarında yürüttükleri sufle çalışmasını bırakıp kamuoyuna resim verme aşamasına geldiler. Zaten hiç ayrılmadılar ki… Zaten hiç küsmediler ki… Çünkü onlar birbirine kalple bağlı, ruhla bağlı, zihinle bağlı. Dahası onlar birbirine omerta yasalarıyla bağlı. Onlar birbirine, uzattıkları kırmızı karanfillerle bağlı… Evet, belli ki, "Açılımcılar kumpanyası" yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın." dedi.

"BİZ BU DURUMU HİÇ GARİPSEMEDİK"

Akşener konuşmasının devamında, "Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir süredir fellik fellik, bir arayış halindeydi. Arıyordu, tarıyordu, bir türlü bulamıyordu. Sonunda muradına ermiş. 6'lı masanın sağında, solunda, altında ararken; kendisi nihayet HDP'yi kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş. Ama görüyorum ki, bu tablonun içinde barındırdığı çelişkileri, anlamakta zorluk çekenler, garipseyenler var. Hatta, AK Parti'yi içine düştüğü tutarsızlıktan dolayı, eleştirenler de var. Ama açıkçası, biz bu durumu, hiç garipsemedik. Çünkü biz, Sayın Erdoğan'ı çok iyi tanıyoruz. Kendisinin, sadece koltuğu sallanana kadar var olan, vatanseverliğini, biz en başından beri biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri açıklamalarına şöyle devam etti: "Bakın, Sayın Erdoğan, en başından beri ne demokrasiye, ne sivilleşmeye, ne çözüme, ne de terörle mücadeleye inandı. Çünkü; onun ve çevresindekilerin, bu tür fikirlerle, ideallerle, siyasi programlarla ve tutarlılıkla, işi yoktur. Yeter ki, kendi işleri görülsün, her türlü kılığa girerler. Düzenleri sürsün diye, her şeyi mübah görürler.

"BU OMURGASIZLIĞI YENECEĞİZ"

Bu yüzden, biz 2023 seçimlerinde sanıldığının aksine, sadece Sayın Erdoğan'ı yenmeyeceğiz. Biz aslında bu ilkesizliği yeneceğiz. Biz aslında, bu omurgasızlığı yeneceğiz. Biz aslında iktidarını korumak için bir gün FETÖ'yü, bir gün PKK'yı muhatap almaya bile razı olan ve bu işbirliklerinin acı sonuçlarını ödememek için de şekilden şekle giren, bir büyük iki yüzlülüğü yeneceğiz.

AK Parti ve HDP'yi bir masanın etrafında buluşturan bu tablo, İYİ Parti'nin tarihin doğru tarafında durduğunu göstermesi bakımından da oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP'liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle faili meçhulcülükle, suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi, Allah büyük. İYİ Parti'yi yaftalayanlarla İYİ Parti'yi izole etmeye çalışanlar nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu.

"YA GÖRÜYOR MUSUNUZ? KADERE BAKIN, KİMLER KİMLERLE YAN YANA GELDİ?"

AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri, Ak Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi… Demek ki neymiş? İki taraf için de, ilkeler, değerler hikaye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık. Tüm bu ilkesiz siyaset sirkinin ortasında; Bizim İYİ Parti olarak; tavrımız da, duruşumuz da, anlayışımız da, en başından beri nettir. Kim ne derse desin, net olmaya da devam edecektir.