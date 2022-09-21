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Akşener'den sosyal konut projesi yorumu: Anlatılmayan bir yeri var!

Akşener'den sosyal konut projesi yorumu: Anlatılmayan bir yeri var!
21 Eylül 2022 Çarşamba 08:50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, projenin mantık olarak doğru olduğunu ancak ne kadar ödeneceğinin belli olmadığını söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Yunus Emre Caddesi üzerindeki esnafla sohbet etti, dertlerini dinledi. Akşener ardından Etimesut ilçesine geçerek Etlim Mahallesi, Giresun Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafla sohbeti sırasında, "El ele verirsek, siz velinimet olduğunuzu kanıtlarsanız, 'Velinimet benim kardeşim, gel karşıma dur' derseniz bütün siyasetçilere oylarınızı çok pahalı hale getirirsiniz. 'Oculuk, buculuk' üzerinden size laf edene 'defol git' derseniz kazanan siz olursunuz" dedi.

Akşener, sosyal konut projesine de değinerek, "Seçime doğru ne yaptı ağabeyler; sosyal konut projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru; ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi ben Hayrettin Karaman'dan değil; ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak da yanlış. Siyasi olarak doğru olabilir; ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız. Düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz o projeyi yapacağız ve gerçekten fakirin eline ödeyebileceği şekilde de ev teslim edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #meral akşener #sosyal konut projesi
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