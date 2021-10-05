Akşener: Hemen seçim kararı ilan etsinler, 13. cumhurbaşkanını öğrenirler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Görüşme sonrası Akşener ve Babacan ortak bir açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı genel merkezde ziyaret etti.

Görüşmede Akşener'e genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı eşlik etti. 2 saat süren görüşmenin ardından Akşener ve Babacan, ortak açıklama yaptı. Babacan, Türkiye ile ilgili pek çok konuyu, sorunu ele aldıklarını belirterek, "Ülkemizin içinden geçmek olduğu bu çoklu kriz ortamını değerlendirdik. Ve bu kriz ortamından, ülkemizin yaşadığı bu derin sorunlardan çıkış için neler yapılması gerektiği ile ilgili de hızlı bir değerlendirme yaptık. Bir süredir üzerinde çalışmakta olduğumuz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladılar. Toplumla paylaştılar. Ve bir süredir de 6 partinin bir arada oturup değerlendirdiği bir masa oluştu. Bugün de arkadaşlarımız saat 17.00’de yüz yüze 3’üncü kez bir araya gelecekler. Ve bu çalışmaları mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirmenin istişaresini yapacaklar. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz" dedi.

'SEÇİME DOĞRU GİDİLİYOR'

Akşener de Türkiye’ye dair pek çok konuda istişarede bulunduklarını, parlamenter sisteme dair de görüşlerini ifade ettiklerini belirtti. Akşener, "Biz 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş' diyoruz; diğer siyasi partiler 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyorlar. Hepimizin kendi renklerini içine kattığımız; ama sonuçta bir ilkeler bütünü ortaya çıktı, şekilleniyor. Onlar üzerinde konuştuk. Bir de bir seçime doğru gidiliyor. Bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistem üzerinde kalış üzerinden bir mücadele, bir rekabet ortamı oluşacak. Onun üzerinde konuştuk. Bizler açısından son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu görüşmeleri daha sıklaştırmayı kararlaştırdık" diye konuştu.

'SEÇİM İLAN ETSİNLER, CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK KİŞİYİ ÖĞRENİRLER'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un "Muhalefet düşük profilli bir cumhurbaşkanı adayı bulmak zorunda" açıklaması hatırlatılan Akşener, "Cumhur İttifakı bileşenlerinin 24 saat merak ettiği konu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı. Bunu niye bu kadar merak ediyorlar ve bizim konuşmadığımız, bizim söylemediğimiz her bir konuyu bu arkadaşlarımız bize dikte ettirmeye çalışıyor. Yani Türkiye’de ekonomi baş aşağı, hukukun üstünlüğü gitti gukuk oldu, adalet ortadan kalktı; böyle bir ortamda buralara kafa yormak varken 24 saat Cumhur İttifakı’nın bileşenleri eğer Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını merak edip, çeşitli sıfatlar ekliyorsa bu işte bir durum var demektir. Dolayısıyla kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler" ifadelerini kullandı.

'BAŞBAKANLIĞA ADAYIM' DEDİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan son derece değerli olur; ama bunlar ittifak içinde tartışılmış konular değil" açıklamasının hatırlatılması üzerine de Akşener, "Kendisine teşekkür ediyorum. Ben 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' dedim net bir şekilde. Gazeteci olarak siz bana 'Cumhurbaşkanı adayı değilsiniz, nereye adaysınız' dersiniz; nitekim o soruldu. Dolayısıyla ben de ‘başbakanlığa adayım’ dedim" ifadelerini kullandı.