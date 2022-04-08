Akşener İzmir'de esnafın dertlerini dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir programı kapsamında Menderes ilçesinden sonra Bornova'da esnafın dertlerini dinledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı gerçeklikten, milletinden, vatandaşından bu kadar kopmuşsa paralel bir evrende yaşıyor demektir. İster 1 yıl, ister daha önce… Seçim sandığı gelecek ve biz bu arkadaşları huzur içinde emekli edeceğiz.” dedi.

İzmir'de kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Meral Akşener, ilçeye gelmeden önce "Hemşerilerinle beraber olacaksın" denmesi üzerine "Bazılarının hiç hoşuna gitmeyecek" dediğini aktardı.

İYİ Parti lideri, "Atatürk'e uyuz olanların hoşuna gitmeyecek. Cumhuriyet'le dövüşenlerin hoşuna gitmeyecek. Ama biz var oldukça, Atatürk bu ülkenin kurucusu olmaya devam edecek. Biz oldukça Cumhuriyet değerleri korunmaya devam edecek. Onlar Atatürk'ün manevi mirası ile dövüşmeye devam ettikçe, gençler Atatürkçülüğü benimsemeye devam edecek. Atatürk'ün hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretleri sırasında kendi partisini övmediğini iktidarı ise eleştirmediğini belirten Akşener, "İşsiz geçlerin sorunlarını kamuoyunun gündemine getirmekle görevliyiz. Atanamamış gençlerin derdini anlatmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

“ONLAR YAPMAZSA BİZ YAPACAĞIZ”

İzmir'deki depremzedelerin problemlerini grup konuşmasında dile getireceğine işaret eden Akşener, "Aynı şekilde emeklinin de derdi feci. 2500 lira yaptılar, geçinemezsiniz kardeşim. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Olmadığı takdirde, bunlar yapmadığı takdirde biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

Her türlü haksızlığı mubah kılmak için insanların ayrıştırıldığının mesajını veren Akşener, "Komşuyu komşuya düşman ettiler. Kim karlı çıktı? 5 maaş alanlar, 314 bin lira maaş alan bakan yardımcıları, 11 maaş alan müdürler... Yani "Aksırıncıya-tıksırıncaya kadar ye" formülünde yer alanlar kazandı, seçmen kaybetti. Haram zıkkım olsun ama esas haram zıkkımı sandıkta yapacağız. Sandıkta helal oylarınız ve demokrasi ile bu arkadaşları attaya göndereceğiz. Bu harami düzeni el ele vererek birlikte yıkacağız." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A: DÜNYADAN HABERİ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik "Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" tavsiyesine değinen Akşener, "Yurt dışını gezecekmişsiniz. Oğlum senin İstanbul'a gitmeye bilet paran var mı? Hep okulda okuyup hem de garsonluk yapan üniversite öğrencileri gördüm. Dünyadan haberi yok." dedi.

Akşener şöyle devam etti:

“Bir ülkenin Cumhurbaşkanı gerçeklikten bu kadar kopmuşsa, milletinden bu kadar kopmuşsa, vatandaşından bu kadar kopmuşsa, sokaktan bu kadar kopmuşsa paralel bir evrende yaşıyor demektir. İster 1 yıl, ister daha önce… Seçim sandığı gelecek ve biz bu arkadaşları huzur içinde emekli edeceğiz.”