Akşener İzmir'de iş kadınlarına seslendi: Bu konuda maalesef başarısız oldum

İzmir’de girişimci iş kadınlarına seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısı olduğunu ancak bir kadın aktivisti olmasına rağmen kadın seçtirme konusunda başarısız olduğunu söyledi. Akşener, "Yüzde 25 kadın kotamız var, muhteşem ama kazın ayağı böyle değilmiş. Bütün birimlerimizde kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük." ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- Bir dizi etkinliğe katılmak üzere İzmir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) tarafından düzenlenen girişimci iş kadınları toplantısında konuştu. Swiss Otel’de gerçekleşen toplantıda kadınlara seslenen İYİ Parti Lideri Akşener, siyasetin finansının kadınları zorladığını belirterek merkezi bütçeden siyasi partilere yapılan yardımın bir bölümünün siyasete ilk defa adım atan kadınlar için ayrılmasından yana olduğunu söyledi.

"Maalesef başarısız oldum”

Toplantıda Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısı olduğunu ancak bir kadın aktivisti olmasına rağmen kadın seçtirme konusunda başarısız olduğunu belirten Akşener, “Yüzde 25 kadın kotamız var, muhteşem ama kazın ayağı böyle değilmiş. Bütün birimlerimizde kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük. Bunu nasıl çözebiliriz konusuna bakmalıyız. Siz çok daha zor bir iş yapıyor, para kazanmak için dayanışma içindesiniz, rekabet daha farklıdır. Bir araya gelmiş kadınlar bunu çözebilirseniz benimle de paylaşın. Bizim gördüğümüz bir şey oldu, o da şu: Yeni nesil için bilmiyorum ama verilere göre erkeklerden daha az para kazanıyorsunuz. Biz siyasi aile parasıyla yaptık, ya kocanın ya babanın parasıyla. Dolayısıyla siyasette böyle bir mecburiyet doğdu, maaşlarımız erkeklerden daha azdı” dedi.

Akşener’den kadınlara finansman yardım çağrısı

Akşener, konuşmasında Anayasa gereği merkezi bütçeden siyasi partilere yapılan yardımın bir kısmının kadınlar için ayrılması gerektiğini dile getirerek “Hepimizin vergileriyle verilen paranın bir bölümünün siyasete ilk defa adım atan kadınlar için Anayasaya koyularak ayrılmasından yanayım. Çünkü siyasetin finansı kadını zorluyor. Bu kotaların yanında mutlaka bunun da olması gerekiyor. Bunlar mücadelenin bir parçası. Bu toplantılarımızın gerçek sebebi ise elbette iş kadınlarının yaşadıkları, sizin üzerinizden Türkiye’de kadınların yaşadıkları ekonomik anlamdaki meseleler, partimizin bu tür konulardaki çalışmaları ve bulunduğunuz noktalara çalışacağız. Dolayısıyla, siz bizi imtihana geldiniz. İmtihanı geçersek, ‘Bize oy konusunda yardımcı olabilir misiniz?’ diyeceğiz ama imtihanı geçersek. Siz seçmensiniz, veli nimetsiniz, isteyeceksiniz. Sonra imtihana tabii tutacaksınız geçen kalacak, geçmeyene ‘Bitti’ yapacaksınız” diye konuştu.

“Ülkenin en başarılı Start-Up’ıyız”

Partisini bir Start-Up benzeten Akşener, “Biz artık bu ülkenin en başarılı Start-Up’ıyız. Seçmenin ayağına gidip onu mutlu etmeye çalışarak, odağımız seçmen diyerek ürettiğimiz fikri onlara ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilde bayileri olan, ilçelerimizin tamamında alt bayilerinin olduğu, satış elemanlarının olduğu yani il ve ilçe teşkilatlarımızın yöneticilerinden bahsediyorum, genel idare merkezinin olduğu ve her birinin başarısının ne kadar seçmen kazandırıldığıyla ölçülür; bir yıl sonra vergisi ödenmiş, yanlış hatırlamıyorsam ilk seçimden sonra devletten 37 milyon lira para aldık. Bu bir mucizedir ve bunu başardık. Bunu başaran önce seçmenlerimize ve sonra da arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Erkekler eğitilebilir varlıklar”

Kutuplaşmanın olmadığı bir anlayışın sivil toplum açısından da çok önemli olduğunun vurgusunu yapan Akşener, “İlk okul öğretmenliği eğitimi almış bir şahıs olarak söylüyorum, erkekler eğitilebilir varlıklardır. Erkeklerden başlayarak bu ruh halini evin, ülkenin her yanına iletmekte fayda var. Üzgünüm, bu iş yine bize düştü, kadınlara düştü. Çünkü bu Cumhuriyet’in, istiklalin atıldığı bu yerde ilk müdafaa-i hukuk cemiyetini kadınlar kurdu, erkekler düşündü, sizi biz dürttük. Yani savaşma iradesini biz kadınlar koyduk. Cumhuriyet kuruluncaya kadar propaganda, afiş, telgraf gibi malzemeleri gönderenler bugünkü STK’ler gibi o cemiyetlerdir. Aynı zamanda hem demokrasi hem de iletişim bombardımanına tutan da bizleriz. O günkü büyüklerin bugün torunlarısınız. Hem onların ruhları hem de sizlerin karşısında saygıyla eğiliyorum” dedi.

Kadınlar destek göremiyor

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise “İş dünyasındaki kadınlar olarak artık siyasette; sorunlarımızı bilen, tüm kadınların gerek ekonomiye katılımında gerekse siyasette ve karar alma mekanizmalarında yer almalarında desteklenmesi gerektiğine inanan, kadınların kendi kararlarını verebilme özgürlüğüne sahip olarak yetişmelerini parti politikası olarak benimseyen liderler görmeyi istiyoruz” dedi. Türkiye’de kadın hakları ve kadın politikalarının siyasetin ikincil değil asli meselesi olduğuna dikkati çeken Serter, “Türkiye'de kadınlar çok önemli bir güç ve giderek daha da bilinçlenen toplumsal bir grup ve toplumun yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Fakat ne yazık ki büyük resme baktığımızda pek de destek göremediğimizi düşünüyoruz” diye konuştu