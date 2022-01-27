Akşener koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüse (Kovid- 19) yakalandığını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam."

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.