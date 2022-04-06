Akşener: Marketteki, pazardaki fiyatlar durdurulamıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Yüksek enflasyonla ilgili konuşan Akşener, "Nebati bakan ışıltılı gözleriyle piyasada işler iyi dese de Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Şu tabloya bakar mısınız? İşin kötüsü gün geçtikçe her şey daha kötüye gidiyor. Marketteki, pazardaki fiyatlar durdurulamıyor. Tezgahlar yanmaya devam ediyor. Çiftçilerimiz yalnız kalmaya, üretimimiz yok olmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen iktidar tarafında her şey tıkırında. Sayın Erdoğan'ın keyfi, Nebati bakanın neşesi asla bozulmuyor." ifadelerini kullandı



Akşener'in satırbaşları şöyle:

Bu mübarek ayda memleketimizde ve milletimizde huzura, bolluğa ve berekete dair bir şey var mı? Maalesef yok. Yumurtalı çörekotlu Ramazan pidesinin tanesi 7.5 lira oldu. Sade pidenin fiyatı ise 6 lira. 4 kişilik bir aile sahurda ve iftarda toplam 3 sade pide yese, sadece Ramazan ayının pide maliyeti 540 lira. Pidenin yanında yiyeceklerini saymıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitre sadakasını 40 lira olarak belirledi. 40 liranın altına kesinlikle düşülmemesini vurguladı. Fitre nedir? Bir kişinin günlük gıda ihtiyacıdır. 4 kişilik bir aile için aylık hesaplarsak 4 bin 800 lira eder. Bu da aslında Diyanet'in Nisan ayı için belirlediği açlık sınırıdır. Bugün asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında hayat mücadelesi veriyor demektir. Üstelik bunun içinde daha elektrik, su, doğalgaz, kira, giyecek, ulaşım yok. Bir yandan saray eşrafına 5-10 maaş vereceksiniz, diğer yandan çalışanları, emeklileri açlığa mahkum edeceksiniz. Böyle devlet yönetilir mi?

20 yılın zirvesindeki enflasyon

Yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 61.1 olarak açıklandı. Bu rakam sonra 20 yılın en yüksek oranı. Sisli zihin sendromundan muzdarip gibi gözüken Nebati bakan ışıltılı gözleriyle piyasada işler iyi dese de Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Şu tabloya bakar mısınız? İşin kötüsü gün geçtikçe her şey daha kötüye gidiyor. Marketteki, pazardaki fiyatlar durdurulamıyor. Tezgahlar yanmaya devam ediyor. Çiftçilerimiz yalnız kalmaya, üretimimiz yok olmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen iktidar tarafında her şey tıkırında. Sayın Erdoğan'ın keyfi, Nebati bakanın neşesi asla bozulmuyor.

Doğalgaza zam

Durmak bilmeyen zam furyası da tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı da zamlarla geçirdik. Aklın, mantığın, matematiğin katledilmesini yine utançla izledik. AK Parti iktidarının beceriksizliğine yine tüm gerçekliğiyle karşı olduk. Doğalgaza konutlarda yüzde 35, elektrik üretiminde yüzde 44.3, sanayide ise yüzde 50 zam yapıldı. 2021 Aralık'tan bu yana doğalgaz evde yüzde 101, sanayide yüzde 710 artmış oldu. İktidar kendi yarattığı kriz ortamını izlerken artan doğalgaz fiyatlarını farklı tüketicilere, farklı oranlarda yansıtsa da bütün bu artışlar vatandaşın cebine etki ediyor.

Enerjide de en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Son bir yılda Türkiye'de enerji fiyatları yüzde 92.2 arttı. Avrupa ülkelerinde bu artış yüzde 28.7 oldu. Hatta Sırbistan'da yüzde 10.2, Polonya'da yüzde 15.2 oldu. Enerji fiyatı deyince Avrupa ülkelerini dillerine dolayanlara duyurulur. Ancak elektrik ve doğalgaza yapılan bunca zamma rağmen iktidar hala milletimizle dalga geçercesine abuk subuk açıklamalar yapıyor. İşte size AK Parti iktidarının 20 yıldır milletimizi getirdiği durumun itirafı. İşte size asgari ücreti, enflasyon oranında iyileştirmek yerine açlık sınırı altında çile çeken insanlarımıza hallerine razı olmalarını öğütleyen empati yoksunu AK Parti zihniyeti.

Şeker krizi

Geçtiğimiz hafta şekere de yüzde 31 zam yapıldı. Biz bu arkadaşlara ülkemizde şeker krizi olduğunu defalarca söyledik. Bay Kriz ne yaptı? Yurtdışından dönerken 'Türk Şeker adımlarını olumlu atacak' dedi. 'Şekerde öyle pahalı bir fiyat yok' dedi. Daha uçağı havadayken Türk Şeker, şekere yüzde 31 zam yaptı. Alelacele Bay krizin açıklama metni geri çekildi, şeker kısmı silindi. Biz bu arkadaşa boşuna bay kriz demiyoruz. Maşallah dediği üç gün yaşamıyor. Doğalgaz müjdesi verdi, zamlandı. Ramazanda et ucuzlayacak dedi zamlandı. Şimdi de şeker ucuz dedi şeker zamlandı. Gelen zamlar için erken uyarı sistemi sanki mübarek ama tersten.

'Ekonomi modeli an itibariyle çökmüştür'

İktidarı uyarmak istiyorum. Gıda fiyatlarını devamlı süsvanse ederek terbiye edemezsiniz. Allah aşkına artık aklınızı başınıza alın. Bu işin polisiye tedbirlerle ilerlemeyeceğini anlayın. Kamunun hakem yükünü piyasanın insafına terk etmeyin. Lobilerin, beşli çetenin değil vatandaşın yanında olun.

Bay kriz ve arkadaşlarının uydurduğu ekonomi modeli an itibariyle çökmüş, çöp olmuştur. 'Faiz sebep enflasyon sonuçtur' fantezisi altında anlatılan rekabetçi kur, döviz bolluğu, düşen enflasyon masalı Türkiye'nin gerçekliği karşısında yenilmiş ve çöp olmuştur. Ortada enflasyonla mücadeleyi oluşturan bir program kalmamıştır. Bu defada Nebati bakanın affını isteme vakti gelip çatmıştır. Yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum.

Nakliyecilerin sınırdan geçiş problemi

Ülkemizde sıkıntılarıyla bir başına bırakılan başka bir kesim ise ihracatçımızın bel kemiği olan uluslararası nakliyecilerimiz. Sorunlarını dile getirmemi istediler. Kendilerine beklemekten başka bir çözüm olmadığı söylenmiş. Böbürlene böbürlene ihracat rakamları açıklayanların muhtemelen bu durumdan haberi bile yok. Türk nakliye sektörümüzün yaşadığı bu sorunu duyun. O çok sevdiğiniz Rus dostlarının sadece Türk oldukları için nakliyecilerimize yaptığı bu ayrımı görün. Bana sorunlarını ileten kardeşlerim taleplerini de söylediler. Nasıl ülkemizden geçen Azerbaycan plakalı araçlardan hiçbir geçiş ücreti alınmıyorsa, Azerbaycan'ın da Türk plakalı araçlardan aldığı geçiş ücretinin kaldırılması için adım atın. Azerbaycan-Kazakistan arasında hizmet veren fiyatları dünya standartları haline getirin. Türkmenistan sınır kapılarının transit geçişlere açılması sorunların yüzde 70'ine çare olacak. Acilen Türkmenistan'la bunu görüşün. Şoförlerimizi perişan etmeyin.

Akşener'in ev ziyaretleri

Sokaklara taşamayan, yüreklere sığmayan, çaresizlikle baş başa bırakılan dar gelirli haneleri ziyaret ediyorum. Böyle bir şey görmedim. Duyduğum hikayeleri paylaşabilsek herkes ağlar. 27 yaşında iki çocuklu genç bir kız kardeşim 'Akşama sadece mercimek çorbası yaptım yanına bir şey yok' dedi. O mercimek çorbasını tattım. İçinde soğan, havuç, patates yoktu. Bazen çocuklara makarna yapıyoruz. İnsan kasaba gidemiyor. 'Tek hayalim küçük çocuğumun bezini, mamasını almak' diyor.

Ev kadını bir kardeşim, 'Markete gittiğimde ne kadar mal olacak diye düşünüyorum. Önceden 400 liraya her şeyi alabiliyorduk. Şimdi ancak yarısını alabiliyoruz' dedi. Asgari ücretli oğlu ise, 'Paket yapıyorum' dedi. 'Normalde kafeye giderdim ama en basit kafede bir çay 8.5 lira olmuş. Fakiri tam fakirleştirdiler' diyor.

'5. yıldan sonra hep AK Parti'ye oy verdim. Başkanlık sistemine evet deyin dediklerinde bizi dolandıracağını açık bir şekilde söyleseydi kim evet derdi' diyor. 'Millet ideolojik çatışmadan bıktı, kiraları konuşsunlar' dedi.

İktidardakilere seslenmek istiyorum. Artık devran değişti ağalar çünkü artık İYİ Parti var. İYİ Parti siyasi şovlar için değil çözüm bulmak için var. Birleştirmek için var. İYİ Parti iktidarında bu çileye son vereceğiz. Milletimiz her şeyin farkında. Er ya da geç o sandık bu büyük milletin önüne gelecek, az kaldı. Emeklilik planlarınızı yapmaya şimdiden başlayın ağalar. O gün geldiğinde umursamazlığınızın hesabını milletimize vereceksiniz.

Erdoğan'dan gençlere 'dünyayı gezin' önerisi

Geçen hafta sayın Erdoğan'ın 1 Nisan şakası tadında açıklamasına şahit olduk. Çiftçilerle oluşan buluşmasında diyetisyen sayın Erdoğan'ı dinlemiştik. Diyetisyenler saçını başını yoldu. Gece 11'de yemek yemek yasaktır diyetisyenlere göre. Acaba diyet listemi sayın Erdoğan'dan mı alsam bilemiyorum.

Kendisi karşımıza gençlerin karşısına bir yaşam koçu kimliğiyle çıktı. Gençlere hayata dair hikmet dolu, derin tavsiyelerde bulundu. Kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan eksik etmeyin dedi. Yalnız dikkat edin kağıda basılı kitaplar. Hikmet kağıtta. Kendi icat etti ya o kadar kıyak çeksin. Gittiğim her yerde lise talebelerinin bir şikayeti var. Test kitaplarını bile alamadıklarını söylüyor gençler.

Gençlere, 'Demli bir çay ya da aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin' dedi. Bu açıklama ile birlikte an itibariyle hepimiz çaya ve kahveye gelecek zammı bekliyoruz. 'Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleri, imkanınız olursa dünyayı gezin' dedi. Asgari ücretlinin çocuğuna 'buyur gez' diyor.

Bir insan ülkesinin gerçekliğinden bu kadar uzak olabilir mi? Sayın Erdoğan senin bu söylediklerini ancak ve ancak etrafındaki ihaleci gençler yapabilir. Pudracıları söylemiyorum. Eşinin, dostunun, yandaşının çocukları yapabilir. Doymak bilmeyen rantçılarının çocukları yapabilir. Bu gençlerin, çocukların arabalarını, havuzlardaki pozlarını görseniz.

Masraflı tavsiyelerini, lüks zevklerini kendine sakla. Gençlerimizin hayatını da, hayallerini de, enerjisini de çaldınız. Ülkemizdeki gençlere illa tavsiye vermek istiyorsan 'Benim gibi olmayın' demen yeterlidir. Sen yeter ki gölge etme.

Gençlerin yaşadıkları

Ben size gerçek Türkiye'deki gençlerin yaşadıklarını anlatayım. Onlar anlattı ben dinledim, öğrendim. 19 yaşında bilgisayar programcılığı okuyan bir kardeşim 'Yurt dışında ekonomi daha iyi, gençler için ülkenin geleceği diyorlar ama bu insanlar kendilerini mi yoksa ülkenin geleceğini mi kurtarmaya çalışsınlar. 5 yıl sonra kendimi nerde gördüğümü bilmiyorum. Ülkemde kalabileceğimi düşünemiyorum' dedi.

24 yaşında genç bir avukat kızımız, 'Ülkemde özgürce yaşamak istiyorum. Metroyla istediğim yere gidebileceğim bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Elektrik lambasının yanmadığı bir sokaktan geçerken korkmak istemiyorum' dedi.