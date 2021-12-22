Akşener: Milletimize bu zorlukları reva gören sensin Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Ekonomideki krizi değerlendiren Akşener, hükümet tarafından her fırsatta dile getirilen 'dış güçler' iddiasına yanıt verdi. Akşener, "O kadar tecrübeli insan varken damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dış güçler mi getirdi? Merkez Bankası'nın 128 milyarını dış güçler mi sana sattırdı? Türk çiftçisini dış güçler mi borca soktu? Devleti dolandıran düzenbaza yılın ihracatçı ödülünü dış güçler mi verdi? Beşli çetenin vergi borçlarını dış güçler mi sildirdi? Milletimize bu zorlukları reva gören sensin Erdoğan." ifadelerini kullandı. Yeni ekonomi sistemini de değerlendiren Akşener, "Şimdi kur farkını ödeyeceğim diyerek hem faiz hem de döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin. Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Türk milleti kobay mı? Böyle iş bilmezlik olur mu? Yazıklar olsun sana." şeklinde konuştu.

Akşener'in satırbaşları şöyle:

Bu hafta, Maraş katliamının yıldönümü… Buradan, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenabıhak, milletimizi böyle acılardan korusun. Memleketimizde kavgayı ve nefreti körükleyenlere, bir daha fırsat tanımasın.

Bizim siyaset anlayışımıza göre muhalefet iktidarın gözü kulağıdır. İktidarlar milletin yaşadığını görmek, bilmek zorundadırlar ama zaman zaman bunu ıskalayabilirler. O noktada devreye muhalefet girer. İktidara eksikliklerini gösterir, çözüm önerilerini söyler. Bu anlayış doğrultusunda kurulduğumuz günden bu yana birçok konuda çok sayıda öneri sunduk. Bazılarını duymazdan geldiler, bazılarını kısmen de olsa yaptılar. Bunun son örneğini asgari ücret çalışmalarında yaşadık.

Asgari ücret açıklaması

Asgari ücreti 4 bin lira yapın, devlet eliyle vergi muafiyeti sağlayın dedik. Asgari ücret 4250 lira oldu, vergiyi devlet üstlendi. İYİ Parti'nin siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu. Demek ki muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş, iyi şeyler oluyormuş. Milletimizin bu kazancı ne kadar süreceği konusundan endişe duyuyoruz. Şimdi bu arkadaşlar farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret 4 ayda eriyecek. O yüzden biz 3 ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz. Gerçekten bu millete nefes aldırmak istiyorsanız enflasyonu düşürmekle başlayın.

Ekonomi yangın yeri Erdoğan Mozambikli gençlerin derdine düşmüş

Biz bu kutlu çatı altında milletimizin dertlerini konuşurken, memleketin dört bir yanında milletimizin dertlerini dinlerken maalesef sayın Erdoğan Afrikalı gençlerin derdine düşmüş. Birkaç gün önce Afrikalı gençlerle buluştu. Mozambikli bir genç kızın sözleri Erdoğan'ı etkiledi. O genç kız, 'Daha adil bir dünya istiyorum' demiş. Sayın Erdoğan da bu hiç reklam kokmayan hareketten çok etkilenmiş. Yazık, kıyamam. Ekonomi yangın yeri, sayın Erdoğan Mozambikli gençlerin derdine düşmüş. Şu yönetim anlayışına bakar mısınız? Memleketin meselelerine karşı takınılan şu umursamaz tavra bakar mısınız?

Sevimli hayalet Casper gibi

Kendisi 2 gün önce çıktı konuştu. 'Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkarttık ama daha sonra bir düşüş yaşandı ben o sırada yoktum Cumhurbaşkanıydım' dedi. Sevimli hayalet Casper gibi o sıralar orada değilmiş. O günleri geçtim belli ki sen şimdi de buralarda değilsin.

Sayın Erdoğan'ı içine girdiği bu garip psikolojiden acilen çıkıp, belli ki başbakanlığı döneminden beri başında bulunmadığı görevinin yeniden başına dönmeye ve milletimizi daha fazla mağdur etmemeye davet ediyorum.

Mevzuattaki TL'ye kur farkı garantisi

Maalesef ülkemiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor. Biz her seferinde kendisine bu deneyin başarısız olduğunu söylüyoruz. Ekonomistler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, ihracat birlikleri söylüyor anlamıyor. AK Partililer bile söylüyor onu da anlamıyor. Kızıyoruz, güzellikle söylüyoruz, tane tane anlatıyoruz, doğrusunu gösteriyoruz anlamıyor. Bir inat uğruna memlekette ne ocaklar sönüyor.

'Krizin sebebi bizzat sensin sen'

Önce bu bizim ekonomik modelimiz dediler, sonra suçu dış güçlere attılar. Sonra dönüp tekrar iç güçlere havale ettiler. Uyguladığın sözüm ona modelle her şey kötüye gidiyorsa bunun tartışılacak bir yanı yoktur. Merkez Bankası faizi indirdi, faizler düştü mü hayır. Sen faizi indirdim diye caka satarken, yönettiği devlet -pardon o yönetmiyormuş- yüzde 24 faiz ödüyor. Tahlil faizi yüzde 24'e dayandı, hiperenflasyona doğru gidiyoruz. Ekonomide iyi giden hiçbir şey kalmadı.

Bu krizin sebebi bizzat sensin sen. Dış güçler de hırlı değil elbette ama önce bak sen kendine. Bir kere olsun yaptığın hatanın sorumluluğunu al. O kadar tecrübeli insan varken damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dış güçler mi getirdi? Merkez Bankası'nın 128 milyarını dış güçler mi sana sattırdı? Türk çiftçisini dış güçler mi borca soktu? Devleti dolandıran düzenbaza yılın ihracatçı ödülünü dış güçler mi verdi? Beşli çetenin vergi borçlarını dış güçler mi sildirdi? Milletimize bu zorlukları reva gören sensin Erdoğan. Bak işte bütün bunlar sebep, olanlar da sonuçtur. Bu fakirliğin, zamların, çilenin sorumlusu sensin. 'Ben o sırada yoktum' deyip geçemezsin. Sorumluluğun gereğini yapacaksın ya da sandığı getirip hesabını milletimize vereceksin.

'2023 hedefleri gitti, yerine 1973 çözümleri geldi'

Büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamle ile dolara çevrilebilir mevduat kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Büyük Türkiye, büyük güç, hedef 1973. 2023 hedefleri gitti, yerine 1973 çözümleri geldi.

Nas var dedi dedi pazartesi çıktı hayatımıza yepyeni bir faiz tipini sokuverdi. Şimdi kur farkını ödeyeceğim diyerek hem faiz hem de döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin. Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Türk milleti kobay mı? Böyle iş bilmezlik olur mu? Yazıklar olsun sana.

Mart ayından beri yaptığın saçmalıklar zincirini yapmasaydın şimdi nasıl bir Türkiye olurdu biliyor musun? Dolar kuru 7 lira 50 kuruş, enflasyon yüzde 16-17, politika faizi yüzde 15 olurdu. Ülkenin dış borçları katlanmamış olurdu.

Artık Merkez Bankası bankalara yüzde 14'le borç veriyor. Bankalarda aynı parayı hazineye yüzde 24'le satıyor. Gerçekten zeka dolu adımlar, yürekten kutluyorum. İktidardakilere bir çağrı yapmak istiyorum. İki gündür saray medyasında davul zurna eşliğinde kutlamayı biliyorsunuz. Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz o zaman hemen doğalgaz ve elektrik fiyatlarını düşürün.