Akşener, Nebati'yi diline doladı: Yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümlede kullandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında Bakanların açıklamalarını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sosyal medyanın da gündemine oturan Bakan Nureddin Nebati'nin sözlerini de hatırlatan Akşener, "Yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi 'Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasının önemli bir kısmını ekonomi yönetimine ayırdı. Akşener'in hedefinde geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Yalova'da bir lojistik merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşma da vardı.

Kürsüde Nebati'nin ''Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" cümlesini okuyan Akşener bir ara gülmesine mani olamadı.

"ÖĞRENDİĞİ TÜM KELİMELERİ AYNI CÜMLEDE KULLANDI"

İYİ Parti lideri konuşmasında ise şunları söyledi: "Işıltılı gözler hiç geri kalır mı? Kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor. Yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi 'Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır' dedi. İkinciye okuyamam. Okumadan hiç söyleyemem. Bitmedi ve sonra da ekledi, bunu kendim okuyabilirim psikolojiyle ilgilendiğim için: 'Günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmakta.' E bu ne demek? Ne kadar ileride bak ışıltılı bakan. Siyaset tarihimize geçecek bu ibretlik cümleyle aslında diyor ki 'Biz bilgiden ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomik modellerini de reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler nörologlar..."

Akşener'in bu sözleri salondakilerin kahkahalarıyla kesildi.

NEBATİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Gündeme bomba gibi düşen açıklamasıyla ilgili gelen eleştirileri yanıtlayan Bakan Nureddin Nebati ise önceki gün, "Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz" ifadelerini kullanmıştı.