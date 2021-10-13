Akşener: Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında günleme ilişkin açıklamalar yaptı. Akşener, "Ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur sayın Erdoğan başbakan geliyor." ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Konuşmasında Erdoğan'ın, "Muhalefet, Türkiye'nin salgın sürecini çok daha başarılı yürütmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getirmedi" sözlerine yanıt veren Akşener, "Sayın Erdoğan belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın" dedi. Doğalgaz fiyatlarındaki artışa da değinen Akşener, doğalgazı neden bu kadar fahiş fiyata kullandığımızı sordu. Akşener gittikleri her yerde milletin kendilerini çağırdığını söyleyerek, "Ortaklarınla sürdürdüğünüz sefaya son verip hizmet nasıl yapılır, ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur sayın Erdoğan başbakan geliyor." ifadelerini kullandı.

Akşener'in satırbaşları şöyle:

Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümü. Bu güzel günde bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Geçtiğimiz pazar günü 10 Ekim Ankara Tren Garı terör saldırısının yıl dönümüydü. Buradan hayatımızı kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Muhalefet, Türkiye'nin salgın sürecini çok daha başarılı yürütmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getirmedi dedi. Sayın Erdoğan belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın, belli ki partin gibi sen de tükenmişlik sendromu yaşıyorsun.

11 Şubat 2020'de ülkemizde ilk vaka görülmeden önce gerekli önlemleri aldınız mı? sorularını sana kim sordu. Bu iş kontrolden çıkıyor diyerek seni kim uyardı? Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda olan esnafımıza destek yapılsın önerilerini sana kim getirdi?

Maalesef Sayın Erdoğan bunları hatırlamıyor. Kendisine B vitamini ihmal etmemesini, basketbol oynamak yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum. Bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza sorunu milli bir meseledir.

DOĞALGAZI NEDEN FAHİŞ FİYATA ALIYORUZ?

Doğal gaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen biziz. Erdoğan'a soruyorum. Biz bu doğalgazı Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş fiyata alıyoruz? Biz göz göre göre niye soyuluyor, bu dost kazığını neden yiyoruz? Doğalgazda yenilen bu kazık, Türkiye'nin sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır.

2003'ten 2020'ye kadar tam 62.3 milyar dolarlık özelleştirme yapıp, bu parayı da çatır çatır yiyen iktidar şimdide gözünü barajlarımıza ve hidroelektrik santrallerimize dikti. Sayın Erdoğan şimdiye kadar enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu? Ne var ne yok satma merakın çiftçimizi iflas ettirmedi mi?

Sayın Erdoğan, BOTAŞ'ı üç ayrı şirkete bölüp, iki şirketin hisselerini yaranmak istediği yabancı sermayeye satmak istiyor. Tezgaha bakar mısınız? Buna benzer başka tezgahta Türkiye Petrolleri'nde yaşanıyor. Sayın Erdoğan ve arkadaşları onu da sessizce Varlık Fonu'na alıp satacaklar. Rant sevdasına, vizyonsuzluğa, zilletliğe bakar mısınız?

Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine ipotek koyamazsın. Koymaya çalıştığın zaman iktidar değişiminde bütün bu gayri milli adımların iptal edileceğini bugünden alacaklara da vereceklere de duyurmanın sorumluluğunu taşıyorum. Seni uyarıyorum, gel giderayak böyle bir stratejik hata yapma.

NE DEĞİŞTİ DE ERDOĞAN BİR ANDA 180 DERECE DÖNDÜ



Uzunca bir süredir bu kürsüden enerjide dışarı bağlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım diyoruz. Bu doğrultudaki projelerimizi anlatıyoruz ama iktidar oralı bile olmuyordu ki nihayet geçen hafta Sayın Erdoğan'ın gecikmeli kararı ile Paris İklim Anlaşması Meclis'te onaylandı. Hatırlayın biz Paris İklim Anlaşmasını acilen onaylayın dediğimizde 'Türkiye daha zor durumda kalacak' demişlerdi. Ne değişti de sayın Erdoğan bir anda 180 derece dönmeye karar verdi? BM Zirvesi'nde sayın Erdoğan'ın etrafa şirin gözükmesi gerekiyordu bu kadar basit.

İlk sandıkta sayın Erdoğan ve bu ucube sistemi gidecek. Milletimizden yetkiyi alacağız ve milletimiz iyileşecek.

Bir yanda 5-10 maaşlı danışmanlar diğer yanda günde 20 lirayla geçinmeye çalışan esnafımız, gençlerimiz ve emeklilerimiz. Yazıklar olsun. Adıyaman'da karşılaştığım vatandaşlarımızın iktidara bazı soruları oldu. Hükümetin haberi var mı bu zamlardan diye soruyor. Tütüncü kardeşim, 'Tütünü yasakladılar biz şimdi nasıl yaşayacağız, neyle geçineceğiz? Biraz fazla ekene hapis cezası veriliyor. Siz iktidar olunca bunları kaldıracak mısınız?' diyor. Sayın Erdoğan sen bu çiftçiden, üreticiden ne istiyorsun? Onları niye açlığa, yokluğa mahkum ediyorsun? Bu soruların muhatabı sensin. Anlattığın masallar Adıyamanlı kardeşlerimin sorunlarına cevap olmuyor.

SIKI DUR ERDOĞAN, BAŞBAKAN GELİYOR



Milletin derdini çöz. Benden söylemesi kısa zamanda çözdün çözdün, çözemedin koltuk gidiyor haberin olsun. Çünkü İYİ Parti gümbür gümbür geliyor. Gittiğimiz her yerde millet bizi çağırıyor. Ortaklarınla sürdürdüğünüz sefaya son verip hizmet nasıl yapılır, ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur sayın Erdoğan başbakan geliyor.