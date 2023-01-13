Akşener taburcu oldu

Dün akşam "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu sabah taburcu oldu.

Akşener taburcu oldu
13 Ocak 2023 Cuma 11:16

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Akşener'in doktoru da "Genel Başkanımız bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Geceyi hastanede geçiren Akşener, saat 10.50'de taburcu oldu. Hastane çıkışı soru-cevap almayan Akşener, aracına binerek uzaklaştı.

Etiketler; #meral akşener
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