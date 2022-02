Akşener: Tüm kaynakları, Merkez Bankası'nı tükettiniz, sıra kadınların altınlarına mı geldi?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ve yastıkaltı altınları isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz, Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini erittiniz... Hâlâ milletimizin kenardaki birikimine, kadınların takılarına göz dikiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Yükselen faturalara da tepki gösteren Akşener, "Daha maaşını alamadan, zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan, emeklilerimiz isyanda. Mağazalar isyanda. Fırınlar isyanda. Restoranlar isyanda. Ama ilginçtir; Sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi, Sayın Erdoğan da isyanda… İşi gücü bırakmış, muhalefeti, “yaygaracı” diye suçlamakla meşgul. Zamları ben mi yaptım kardeşim?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yurttaşlara çağrı yapmıştı. 'Yastık altı' düzenlemesine dair değerlendirme yapan Akşener, "Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz, Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini erittiniz. Hala milletimizin kenardaki birikimine, kadınların bileziklerine göz dikiyorsunuz. Yazıklar olsun." diye konuştu.



Akşener'in satırbaşları şöyle:

Geçtiğimiz hafta sonu sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Toplantımız büyük bir heyecan yarattı. Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbiriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. 'Ben yaptım oldu' anlayışından bıkan milletimiz, unutulan istişare kültürünün önemini görüyor. 6 siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemli. Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakı bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi görünse de biz İYİ Parti olarak önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışından çözümleri konuşabilmeyi aklın gereği olarak görüyoruz. Baştan sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere toplantıya iştirak eden genel başkanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu girişimimize destek veren aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Damadı ile aynı yolun yolcusu

Her sıkıştığında yalana ve kutuplaşmaya sığınan AK Parti iktidarının artık elinde hiçbir bahanesinin kalmadığını biliyoruz. Türk ekonomisini büyük bir uyum içerisinde el ele verip batırdıkları damat bakanda bir gece ansızın ortadan kaybolmadan önce tam böyle söylüyordu. 'Mart Şubattan, Nisan Marttan daha iyi olacak' diyordu. Peki sonra ne olmuştu? Damat bakan paket olmuştu. Artık sayın Erdoğan ufukta görünen seçimin sonuçlarını görmeye başlamış. Demek ki damadıyla aynı yolun yolcusu olduklarını artık kendisi de anlamış. Yıllardır milletimize anlattıkları masallar artık gün gibi ortaya çıktı. Yalanların son kullanma tarihi geçti, yalancılar için artık yatsı vakti geldi.

Gelin, birlikte hafızamızı tazeleyelim…Yıl 2016, dolar 3.51’ken; Sayın Erdoğan çıkıp, milletimize, yastık altındaki dövizleri bozdurma çağrısı yapmıştı. Yıl 2018, dolar 4.75’ken; “ver yetkiyi gör etkiyi” diyerek, dolara, enflasyona ve faize, sözüm ona meydan okumuştu. Yıl 2019, dolar 5.64’ken; Geçen zamana rağmen, etkisini nedense bir türlü göremediğimiz, bu arkadaşımız çıkıp; “Bunlara göre dolar 10 olacak, enflasyon yüzde 30’u aşacak. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu?” diye sormuştu. Sonra ne oldu? 2021 yılında, dolar 18 oldu. Enflasyon, yüzde 50’ye dayandı. Kendisi, bu sefer de çıkıp; Zerre utanmadan, “Rekabetçi kur” diyerek, döviz kuru arttıkça, Türkiye’nin de zenginleşeceğini söyledi. Ama ne ilginçtir ki; Sürecin devamında, doların 13’e inmesini de, bir başarı olarak, milletimize pazarlamakta, en ufak bir tutarsızlık görmedi.

Ve bugün, 2022 yılındayız. Dolar da, 13.62 lira. Sayın Erdoğan ise, hâlâ 2016 yılındaki sözlerini tekrar ediyor. Gerçekler ortadayken, hâlâ utanmadan çıkıp, yastık altı diyor. Bu sefer de, kur korumalı döviz hesaplarıyla, milletimize, dövizi ve altını bozdurma çağrısı yapıyor. Yahu insan biraz utanır… Hiç değilse, yüzü kızarır. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz. Merkez Bankası’nın tüm rezervlerini erittiniz. Hâlâ milletimizin kenardaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz dikiyorsunuz. Yazıklar olsun.

Sayın Erdoğan; Madem öyle; o zaman, sana bir sorum olacak: Madem milletimize, “Döviz ve altınlarınızı bozdurun.” çağrısı yapacaktın; O zaman, sen ve damadın, hazineyi, neden döviz ve altınla borçlandırdınız? Madem kenara döviz koymak, kötü bir şeydi, O zaman, yandaşlarınıza, neden dövizle gelir garantisi verdiniz?

Bak, seni şimdiden uyarıyorum: Şayet, milletimizden topladığın altınlarla, yine yandaşlarının cebini doldurmanın peşindeysen, hiç kusura bakma, bu defa başaramayacaksın. Bu cefakar millete, aynı kazığı bir defa daha atamayacaksın. Bunu böyle bilesin.

'Türkiye dünyanın en eğitimli motokurye ağına sahip oldu'

AK Parti’nin Türkiye’sinde; Üniversite mezunu gençlerimiz, teknoloji şirketlerinde çalışacaklarına, kendi girişimleriyle uğraşacaklarına, ne yazık ki, motokuryelik yapmak zorunda kalıyorlar.

AK Parti sayesinde; Türkiye, dünyanın en eğitimli motokurye ağına sahip oldu. Bu gençlerimiz, kar, kış demeden, kelle koltukta çalışıyorlar. Günde birkaç paket fazla teslim edebilmek için, can güvenlikleri olmadan çalışıyorlar. Pandemiyle birlikte, e-ticaret şirketleri kârlarını katladılar. Ama maalesef bu iyileşme, kuryelerin çalışma şartlarına yansımadı. Motokuryeler, kadrosuz bir şekilde çalıştırılıyor. Sağlık sigortaları yok. Yasal güvenceleri yok. Modern dünyada; Hiçbir şirketin, “Ürün depomdan çıktıktan sonrası, beni ilgilendirmez.” deme lüksü yoktur. Modern dünyada; Büyük şirketler, sadece kendi operasyonlarından değil, çalıştıkları 3’üncü partilerin işleyişinden de sorumludur. Kurye taşımacılığı, e-ticaret operasyonlarının bir parçasıdır. E-ticaret şirketleri de, ürün tedariğinden, bu ürünlerin dağıtımına kadar, tüm zincirden sorumludur.

Bu yüzden; Derhal bu konuda bir hukuki standart getirilmesi, ve karın tokluğuna çalışan kurye kardeşlerimize, sigortalı ve güvenceli çalışma hakkı tanınması gerekiyor. Kanunların etrafından dolanıp, haksız rekabet yaratanların da, gerekli cezaları alması gerekiyor. Motokuryelerin can güvenliğini tehlikeye atan, aşırı iş yüküne ve aşırı rekabete engel olmalıyız. Motokurye ücretleri de;

Günlük 10 saatlik mesaiyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı. Bu konu, çok ciddi bir konu… Her yıl, 100’ün üzerinde gencimizi, bu çalışma koşullarına kurban veriyoruz. Onların canı bize emanet. Gençlerimizin, köle gibi çalıştırmalarına, asla izin veremeyiz. Vermeyeceğiz. Hem meclis grubumuz, hem de teşkilatlarımız ile, bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yükselen fatura isyanı

1 Ocak itibariyle, yüzde 125 zamlı, elektrik faturalarıyla karşılaştık. Sadece, kışın ortasında yapılan bu zamlar bile, iktidardakilerin gitmesi için, yeterli bir sebeptir. Mesela; Berber dükkânı işleten, bir esnaf kardeşim; Kasım ayında, 1500 lira elektrik faturası ödemiş. Bu ay ise faturası, 4600 lira gelmiş. Yani kiradan fazla elektrik faturası geliyor. Esnaf kardeşim de, haklı olarak soruyor; “O zaman ben de, saç tıraşının fiyatını, 3 katına mı çıkarayım?” diyor. Böyle bir zam olabilir mi? Böyle bir zulüm olabilir mi? Böyle devlet yönetilir mi? Ayıptır, günahtır.

Daha maaşını alamadan, zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan, emeklilerimiz isyanda. Mağazalar isyanda. Fırınlar isyanda. Restoranlar isyanda. Ama ilginçtir; Sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi, Sayın Erdoğan da isyanda… İşi gücü bırakmış, muhalefeti, “yaygaracı” diye suçlamakla meşgul. Zamları ben mi yaptım kardeşim? Yahu çık, gez, gör. Tutan mı var? Madem bize inanmıyorsun, cesaretin varsa, vatandaşın içine kendin çık. Ama öyle egonu iyice şişirdiğin, teşkilat toplantılarından, süslü açılışlarından bahsetmiyorum. Çok uzağa gitmene gerek yok. Mesela bir gün, Ankara’da, İstanbul’da esnaf gez. Gez de, milletimizin hâlini gör… Hani Nebati Bakan, “gözler çok önemli” diyor ya… Bak bakalım, milletimizin gözünde neler göreceksin?

Gıdada KDV indirimi

Tüm bu zam furyası ve elektrik-doğalgaz faturası terörü sürerken, gıda maddelerindeki KDV oranının, yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini, olumlu karşılıyoruz. Ama bu vesileyle, iktidarı da uyarmak istiyorum: Bu indirim, bir defalık bir etkidir.

Yani; yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde, bir defaya mahsus olarak, bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda, yüzde 7 oranında bir gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle, enflasyon düşmez. Çünkü enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Eğer, enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız, bu ay vergi düşürseniz bile, gelecek ay, fiyatlar yeniden artmaya devam eder. O nedenle; enflasyonla, piyasalara güven veren, kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele etmeniz gerekir. Bunun için kullanacağınız en önemli silah da, politika faizidir. Ama mesela; ekonominin dümeninde, “Politika faizini etkisiz hale getirdik.” diyebilen, son derece parlak bir Hazine ve Maliye Bakanı varken, enflasyonu aşağı çekmek mümkün olmaz.

Mesela; Merkez Bankası’nın başında, enflasyonla doğrudan mücadeleyi bırakan, cari fazla üzerinden, enflasyonu, dolaylı bir şekilde düşürmeyi öngören, üstün liyakatli bir Başkanı varken, enflasyonu düşürmek mümkün olmaz. Mesela; Enflasyonu düşürmek için, mücadele timleri kuran, görünüşe göre, polisiye filmlere fevkalade düşkün bir Ticaret Bakanı iş başındayken, enflasyonu indirmek mümkün olmaz.

Hele de; Tüm bu arkadaşların başında, fantastik açıklamalarıyla piyasaları allak bullak eden, geceleri uyku tutmayınca, bakan ve bürokratları görevden alan, anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz.

Nitekim; kök soruna dokunmadan, yüzeysel hamlelerle ilerleyerek, bu kadar yaygın bir ürün grubunda, KDV oranını indirdiğinizde, özellikle üreticilerde, ciddi bir KDV alacağı doğacak. Hali hazırda, firmaların devletten KDV alacağı, 200 milyar lira seviyesinde. Firmalara bu KDV iadeleri, zamanında yapılmıyor, bu nedenle ciddi mağduriyetler doğuyor. Firmaların KDV alacağı, başka vergilerden de düşülmüyor. Yani bir mahsuplaşma da yapılmıyor. Bu boyutta bir KDV alacağı oluşması, firmaların finansman maliyetlerini artırıyor. Bu maliyet de, doğal olarak ürün fiyatına yansıtılıyor. Gıdadaki KDV indirimi, bu sorunu, daha da büyütecek. KDV iadeleri biriken firmalar, bunu maliyetlerine yansıtacak. Bunun sonucunda da, vergi indirimi nedeniyle ucuzlayan nihai ürün fiyatı, maliyetler nedeniyle yeniden artacak.

Hatta; Artık karakteristik bir özelliğiniz haline gelen, tutarsız yönetim anlayışınızla, gıdadaki KDV indirimi nedeniyle oluşacak vergi kaybını telafi etmek için, yarın başka ürünlere zam yapmanız da, çok büyük bir ihtimal. İşte o nedenle; KDV indiriminden, bir defalık bile olsa, olumlu sonuç alabilmek için, Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin:

Bir: Piyasanın çok önemli bir kısmını elinde tutan, firmalarda ve zincir marketlerde, vergi indiriminin, fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetleyin.

İki: KDV iade alacağı doğan firmaların alacaklarını, vakit geçirmeden zamanında ödeyin.

Üç: KDV indiriminden doğacak gelir kaybını telafi etmek için, saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın, israfı bırakın, sakın zam yapmayın. Eğer tutup, mazota, benzine, elektriğe, doğalgaza, gübreye, zam yapmaya devam ederseniz, bu döngü kaldığı yerden aynen devam eder. Bunu da aklınıza kazıyın.

Isparta'daki 78 saatlik karanlık

Aklı ve bilimi reddeden Sayın Erdoğan, ekonomistlerden sonra, şimdi de, Edison’u mezarında ters döndürmeye karar verdi. Biliyorsunuz kendisi, geçtiğimiz günlerde, Ak Parti iktidarından önce, hayatımızda sadece, mum ve gaz lambası olduğunu iddia etti. Yani, modern hayatın birçok unsuru gibi, ampulü de, bizzat Sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş. Allah onlardan razı olsun. Partisinin sembolünü ampul olarak belirlemesi de, herhalde bu büyük buluşun, bir nişanesi olsa gerek… Amaaa… Gelin görün ki; Ampulü Bulan Adam ve yönetimi, Isparta’mızı, tam 72 saat boyunca, karanlığa mahkum etti. 3 Şubat günü yaşanan, yoğun kar yağışıyla birlikte, 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde, bir utanç tablosuyla karşı karşıya kaldık. Resmî rakamlara göre, Barajlar Kralı rahmetli Demirel’in şehri, Isparta’da; İl merkezi ve 8 ilçe merkezi ile, 188 köyde, toplamda, 113 bin 238 abone, elektriksiz kaldı. Hatta, bölgedeki durumu incelemeye giden, milletvekillerimizin ve teşkilat mensuplarımızın, Ispartalı kardeşlerimizden aldığı şikâyetler, maalesef bu rakamın, daha da büyük olduğunu gösteriyor. Peki tüm bunlar olurken, iktidar ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey.

Hatta; Bir anne, elektriksiz kaldığı için, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu, ocakta su kaynatarak, ısıtmaya çalışırken, iktidar mensupları, sıcak koltuklarında oturup, zerre utanmadan, “2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi.” diye açıklama bile yaptı. Yani biz aslında Isparta’da, 30 santim karla bile, mücadeleyi beceremeyen bir yönetim anlayışının; yüzsüzlüğüne, pişkinliğine ve arsızlığına şahit olduk. İstanbul’daki karda, Mobese kaydı peşine düşenlerin, mesele Isparta olunca, araziye nasıl uyum sağladıklarını ibretle izledik. Yazıklar olsun.

Isparta’mızın karanlığa hapsolmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? Enerji iletim hatlarındaki, “yoğun hasar”. Evet, yanlış duymadınız. Yani bu arkadaşlar, enerji iletim hatlarındaki “yoğun hasarı”; anca, kar yağışı sebebiyle, elektrik direkleri devrilince tespit edebilmişler.

Halbuki hatırlayın; Bu arkadaşlar, enerji iletim hatlarının, özelleştirme gerekçesi olarak; ihaleyi kazanan firmaların, yani Sayın Erdoğan’ın pek sevdiği dostlarının, alt yapı çalışmaları yapacağını, iletim hatlarını yenileyeceğini, daha kaliteli enerji iletimi yapacağını, elektriğin vatandaşlarımıza, çok daha ucuza ulaşacağını açıklamışlardı. Peki bugün ne oldu? Bu taahhütlerden hangileri gerçek oldu? Artık alışageldiğimiz üzere, Ak Parti iktidarının verdiği her söz gibi, bu sözler de yalan oldu.

Aziz milletim; Isparta’da yaşanan, bu utanç verici olay sırasında, biz de, İYİ Parti olarak, Ispartalı vatandaşlarımızla birlikteydik. Biliyorsunuz, Kovid-19 sebebiyle karantinada olduğum için, bizzat bölgeye gidemedim. Ama, Isparta milletvekilimiz, Aylin Cesur başta olmak üzere, Mali İşler Başkanımız Ümit Dikbayır, Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk, ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş’tan oluşan heyetimizden aldığım bilgilerle, an be an, Isparta’daki durumu takip ettim. Arkadaşlarımla birlikte, Isparta için neler yapabileceğimize çalıştık. Bir daha, böyle utanç verici bir olayın yaşanmaması için, İYİ Parti olarak, çözüm önerilerimizi hazırladık. Bu doğrultuda, ilk olarak; Isparta’nın, bir an önce, afet bölgesi ilan edilmesi için, Meclis Başkanlığı’na kanun teklifimizi sunduk.

Ayrıca; Yaşanan elektrik kesintilerinin, sebeplerinin tespit edilmesi, bu kesintiler sebebiyle, vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, bu süreçte, elektrik dağıtım şirketi ve kamu kurumlarının, ihmallerinin araştırılması, ve böylesi utanç verici bir olayın, bir daha tekrarlanmaması için, gerekli önlemlerin alınması amacıyla, araştırma önergemizi de sunduk.

Buradan iktidara sesleniyorum; Madem, Isparta’mızın karanlığa hapsolmasına engel olamadınız; Bari, insanımızı mahkum ettiğiniz karanlığın, yol açtığı zararlara çare olun. Isparta’yı, bir an önce afet bölgesi ilan ederek; oluşan zararları karşılayın.

Ayrıca, sık sık yaşanan kesintiler sebebiyle, konut ve iş yerlerindeki, elektronik cihazlar hasar gördü. Vatandaşlarımızı, beceriksiz dağıtım şirketinin eline muhtaç etmeyin. Tüm bu hasarları da, devlet olarak, siz karşılayın. 21’inci yüzyılda, kabul edilmesi mümkün olmayan, bu ihmalkârlığın faturasını da; Ispartalı kardeşlerimize değil, Bir zahmet, beceriksiz dağıtım şirketine kesin, özelleştirme lisansını da, bir an önce iptal edin. Sayın Erdoğan; Sen duymak, görmek, bilmek istemesen de, biz milletimizin sesi olmaya, hakkını korumaya, ve daima hakikati konuşmaya devam edeceğiz.

Bize inanmadığın her durumda da, seni aziz milletimizin sesiyle yüzleştireceğiz. Nitekim bugün, tam da bu nedenle, Milletin Kürsüsü’nde, Isparta’da yaşanan mağduriyeti anlatmak üzere, Zaide Şahin’i misafir ediyoruz. Buyurun Zaide Hanım söz de, kürsü de sizindir.

Enerji krizi

Yaşı olanlar hatırlayacaktır. Ülkemizde 1970'li yıllarda günde birkaç saatlik elektrik kesintileri uygulanırdı. Ancak Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman Türkiye'deki OSB hepsinin sadece birkaç saat değil bir hafta boyunca elektriği ve doğalgazı eş zamanlı olarak kesilmemişti. Ülkemize bu enerji krizini yaşatmakta gider ayak AK Parti'ye nasip oldu.

Enerji krizi sadece sanayicimizin, üreticimizin elektriğinin ve doğalgazının kesilmesiyle kalmadı. Vatandaşımızı yüksek faturalar nedeniyle isyan noktasına getirdi. Toplumun her kesimi fakirleşirken 'zamları devlet yapmadı' deme yüzsüzlüğü de gider ayak AK Parti'ye nasip oldu.

EPDK, yandaş dağıtım şirketlerini korumak için zamları kendilerinin yaptığını itiraf etti. Kurumların itibarını yerle bir eden bu yönetim krizi de gider ayak AK Parti'ye nasip oldu.

Uyarılarımıza ve önerilerimize kulak vermek yerine yandaş şirketler teşvik genel müdürü gibi çalışan bu arkadaşın söz konusu değil sıkıntı yaşamayız dediği her şey gerçek oldu. Yalnız her ne kadar gösterdiği bu müthiş performans ile tarım bakanının tahtını sallasa da bu krizin tek sorumlusu enerji bakanı değil. O zaman bir gece yarısı sayın Erdoğan'da affını ister ertesi gün yandaş şirketlere atanır, konu kapatılırdı. Bu krizden 'Yeni bir şey deniyoruz. Rekabet gücümüzü artırıyoruz' diyen ekonomi yönetimi de sorumludur.

Eski damat bakanın bu rezaletteki katkılarını söylemezsek haksızlık ederiz. Biliyorsunuz kendisi ekonomideki marifetlerini 84 milyona göstermeden önce enerji bakanıydı. İzlediği politikalar ticareti ön plana çıkarıyordu. Yapılması gereken altyapıların hiçbirini yapmamıştı. O nedenle eski damat bakanda bu krizden sorumludur.

Enerji krizinin oscarlarında sıra geldi başrole. Enerji gibi uzmanlık ve tecrübe isteyen bir alanda marketçiden, damattan büyük oyuncu yaratmak isteyen vizyonun adı sayın Erdoğan -nam-ı değer bay kriz- dokunduğu her alandaki kriz gibi enerjideki krizin asıl sorumlusudur.

Elektrik üretimimizin yarısı, kaynak itibarıyla, hâlâ ithalata bağımlıyken, yerli ve millîlik diskurları eşliğinde, döviz kurunu patlatan, o müthiş vizyon; Aynı cips paketi gibi, ambalajı parlak, ama içi bomboş politikalar yürütürken, 100 bin megavatlık kurulu gücümüzün, sadece yüzde 56’sını kullandıran, o üstün liyakat; Ve son 3 yılda, kurulu gücümüze, 15 bin megavat ilave edilirken, kullandığımız güç oranının, gerilemesine sebep olan, o olağanüstü yönetim anlayışı; bizzat Sayın Erdoğan ve tercihlerinden ibarettir. Ez cümle; Bugün yaşadığımız enerji krizi ve fahiş elektrik faturalarının sebebi; İran’ın, her yıl olduğu gibi, doğalgazı kesmesi, küresel enerji fiyatları, veya kış şartları değildir. Sayın Erdoğan sebep, yaşadığımız enerji krizi sonuçtur.

Aziz milletim; Bir ülkenin, en önemli refah göstergelerinden biri olan, kişi başına enerji tüketim miktarında, birincil enerji tüketimi açısından, maalesef dünya ortalamasının, üçte ikisi, OECD ortalamasının ise, dörtte biri seviyesindeyiz. Peki bu tablo Türkiye’nin kaderi mi? Elbette değil. İYİ Parti olarak biz; enerji güvenliğini, ekonomik kalkınmanın, ve millî güvenlik stratejimizin, en temel itici güçlerinden biri olarak görüyoruz.

Bu anlayışla; konunun, çevre boyutunu ön plana alarak, arz güvenliği ile birlikte, rekabetçi maliyet ve fiyat oluşumunu da sağlayacak, bir sistem hedefliyoruz. Bunun yolu da; Merkezinde güçlü kurumsal yapıların yer aldığı, uzun vadeli planlar, ve millî çıkarlarımız doğrultusunda hareket eden, bir enerji sektörünü tesis etmekten geçiyor. İşte bu yüzden biz, İYİ Parti iktidarında; Dinamik bir yapıya sahip olan enerji arzının, kesintisiz olarak sağlanabilmesi amacıyla; sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize uygun olarak, sadece enerji sektörü bileşenleri ile değil, diğer sektörleri de kapsayacak şekilde, bir master plan hazırlayacağız.

Bu kapsamda; Karbon azaltmaya yönelik, ve enerji verimliliğini artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi amaçlı, çağrıya dayalı Ar-Ge projeleri oluşturup, sonuçlarını, üretim odaklı olarak sanayi ile eşleştireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde, 4’üncü nesil bölgesel ısıtma sistemleri için, alt yapı oluşturarak, düşük sıcaklıkta ısıtma ile, enerji verimliliğinin, bölgesel ısıtma üzerinden sağlanmasını hedefleyeceğiz.

İlk aşamada; belirleyeceğimiz birkaç pilot bölgede, eş zamanlı olarak, net sıfır enerjili bina konseptine uygun yatırımları destekleyeceğiz. Sonrasında ise, bu pilot bölgelerde kurulacak bölgesel ısıtma sistemlerini, ekonomik fizibiliteye uygun olarak genişletip, hane halkı üzerindeki, enerji maliyetini, mümkün olan en alt seviyeye indireceğiz.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının artan maliyetlerini azaltmak için, petrol fiyatlarından ÖTV olarak alınan vergiyi, elektrikli araç dönüşümünü destekleme amaçlı, bir fona aktaracağız. Bu fonu, Karbon Vergisi düzenlemesi ile destekleyerek, başta lojistik ve tarımda olmak üzere, elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Doğal gaz ve elektrik alanında, güçlü kurumsal yapıları oluşturacağız. Türkiye Petrolleri’ni, güçlü ve sektörün her alanında faaliyet gösteren, entegre bir millî petrol şirketi olarak; sadece ülkemiz içinde değil, uluslararası alanda da etkin olacak şekilde, yeniden yapılandıracağız. İşletme devir hakkı sözleşmeleri, sona eren enerji kuruluşlarını, yeniden ihale ederek, mevcut dağınık yapıya, çeki düzen vereceğiz. Bu vizyona paralel olarak; İYİ Parti iktidarında, doğal gaz temininde de, önemli adımlar atacağız.

Mesela; Yeni boru gazı ve sıvılaştırılmış doğalgaz kaynakları için anlaşmalar imzalayarak, ülkemizin, emre amade doğalgaz giriş kapasitesini, en az 2 katı seviyesine çıkartacağız. Doğalgaz girişinde, İran’a bağımlılığı düşürebilmek için, Türkgözü giriş noktasından, Azerbaycan gazı ithalatını, tam kapasiteye ulaştıracağız. İhalesi yandaş şirketlere verildiği için, yapımı yılan hikâyesine dönen; Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi projesini bitireceğiz. Silivri ve Tuz Gölü’nün kapasitelerini, yıllık doğal gaz tüketimimizin, en az yüzde 20’sine yükselteceğiz.

Mesela; Ülkemizdeki tüm kompresör istasyonlarını, çift yönlü çalışır hâle getireceğiz. Mersin-Karaman iletim hattını tamamlayarak, hizmete alacağız. Böylece, Hatay Dörtyol’daki, yüzer depolama ve gazlaştırma tesisinin, ve uzun vadede, Doğu Akdeniz gaz rezervlerinin, İç Anadolu’yu besleme kapasitesini arttıracağız. Güçlü ve dirençli bir enerji altyapısı için, elektrik iletiminde TEİAŞ’ın, doğalgaz iletiminde de, BOTAŞ’ın hazırladığı, arz-talep projeksiyonlarını, ve Acil Durum Eylem Planlarını, sanayiciler başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarla paylaşacağız.

Ayrıca; Yeraltı doğalgaz depolama, LNG terminali ve yüzer tesisleri, şeffaf fiyatlarla, üçüncü taraf erişimine açıp, doğalgaz arz güvenliğinde, esnekliği arttıracağız. Yeni doğal gaz ithalat anlaşmalarını, yabancı enerji ticaret merkezlerindeki referans fiyatlara, veya petrole endeksli olarak değil, enerji borsamız EPİAŞ altında oluşan, Gaz Referans Fiyatı’na endeksli şekilde imzalayacağız.

Tüm bunların yanında; elbette, elektrik iletim, üretim ve dağıtım alanlarında da, yapacağımız birçok şey var: Mesela; Elektrik iletim tarafında hat kapasitelerini arttırıp, iletişim sıkıntısını ortadan kaldıracağız. Son 4-5 senede yatırımları duran, ana gövdeyi taşıyacak, baz santral yatırımlarına hız vereceğiz. Ülkemizdeki Güneş Enerji Santralleri yatırımlarının, yavaş gitmesinin bir sebebi de; TEİAŞ’ın, trafo merkezi ve Enerji Nakil hattı kapasitelerinin yetersizliğidir. Bugün, güneş enerji santrallerinin, yüzde 90’ından fazlası lisanssız. Bu da sisteme istikrarsızlık getiriyor.

Ayrıca küçük yatırımcılar; lisansız kurulum için verilen izinlerle, dağıtım şirketlerinin ve iletim şirketinin, mevcut trafo ve hat kapasitelerini kullanmıyor. İşte bu yüzden biz, İYİ Parti iktidarında; büyük boyutlu santraller yaptırarak, yeni hatların ve trafo merkezlerinin yapımını, bu santralları yapacak şirketlere, ön şart olarak vereceğiz. Böylece, hem mevcut kapasite kullanılmadan, üretim kapasitesi artacak, hem de TEİAŞ’ın, hat ve kapasite sorunu hafifleyecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin mülkiyetini, ve yatırım sorumluluğunu, devlet üzerinde bırakan, kâr garantili işletmecilik yapısını kaldıracağız. Mevcut durumda, kayıp-kaçak oranlarını düşüremeyen dağıtım şirketleri, maliyet+kâr yöntemi ile çalıştıkları için, israfa ve maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Biz ise, İYİ Parti iktidarında; bu şirketlerin faaliyetlerini ve yatırımlarını denetleyerek, maliyetlerini şişiren, altyapı yatırımlarını yapmayan, sözleşmeye aykırı davranan şirketlerin, sözleşmelerini iptal edeceğiz.

Ayrıca; Fiyat eşitleme mekanizmasını kaldırıp, bölgesel tarife uygulamasına geçerek; elektrik faturalarını, kayıp kaçağın az olduğu bölgeler için, düşüreceğiz. EPDK’nın dağıtım şirketlerine koyduğu, kayıp kaçak oranındaki düşme hedefini kaldıracağız. Geçici bir kanunla, 2025 sonrasına aktarılan kayıp kaçak oranının, vatandaşlarımıza yansıtılmasının, önüne geçeceğiz. Elektrik üretimimizin yüzde 50’si, kaynak itibariyle, ithalata bağımlı olduğu için, yerli üretim kapasitesinin, verimli şekilde değerlendirilmesi, hayati öneme sahip.

Toplam kurulu güç içerisinde, kamunun payı, hâlâ yüzde 23 seviyesinde iken, üretimin ancak yüzde 16’sı, EÜAŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Plansız alım garantili santrallerin üretimlerine, öncelik verilmesi nedeniyle, kamu santrallerinin katkısı sınırlandırılıyor. Bu ise, üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. İşte bu yüzden biz, İYİ Parti iktidarında; Bu plansızlığa son verip, EÜAŞ’ın kurulu gücüyle paralel biçimde üretim yapmasını sağlayacağız.

Bunun yanında; Ak Parti iktidarı döneminde, yap-işlet-devret yönetimiyle yapılan üretim santrallerinin, finansmanında kullanılan, yaklaşık 35 milyar dolar büyüklüğündeki kredilerin, geri ödemesinin, yatırımcı şirketler tarafından yapılmadığı, veya aksatıldığı biliniyor. Bu şirketlerin, lisans sürelerinin sonunda, kredi geri ödeme yükümlülüklerinin, kamu üzerinde kalmasının, ve yeni bir Telekom skandalının yaşanmasının önüne geçeceğiz.

'Bugünkünden en az 2 kat daha zengindi'

İktidarın başarısızlığını, ve Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin, nasıl bir fiyasko olduğunu anlamak için; biraz matematik bilmek, hesap kitap yapabilmek yeterlidir. Gelin, son 5 yılda nasıl fakirleştiğimize birlikte bakalım:

2017 yılında asgari ücret 2 çocuklu bir aile için AGİ dahil 1600 liraydı. Bugün 4 bin 253 lira. Beş yıl önce fiyatlar nasıldı? Havucun kilo 1.5 lirayken bugün 10 lira. Salatalığın kilosu 2 lirayken bugün 20 lira. Sütün litresi 1.5 lirayken bugün 8-10 lira. Bugünkünden en az 2 kat daha zengindi. Son 5 yılda asgari ücret 2.6 kat arttı. Bilgisayarın fiyatı 5 kat, telefonun fiyatı 5 kat, elektriğin fiyatı 6.5 kat, bir yerli otomobil fiyatı 8 kat arttı.

Milletimizi içine hapsedildiği derin yoksulluktan, kurumlarımızı içine hapsedildiği derin liyakatsizlikten, devletimizi içine hapsedildiği krizler sarmalından çıkarmak için ilk önce bu ucube sistemden kurtulacağız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yolsuzluğa, yoksulluğa, yasaklara da son vereceğiz.