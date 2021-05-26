Akşener: Türkiye Cumhuriyeti'ni cümle aleme rezil ettiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rize ziyaretindeki olaylara değinen Akşener, kendisine Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmeyeceğini söyledi. Kendisinin ziyareti ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da yanıt veren Akşener, 'ben gezmezsem kim gezecek, kim milletin derdini dinleyecek' diye sordu. İktidara eleştirilerde bulunan Akşener, "İktidar verdiği sözleri unutuyor, hatırlatanları da terörist ilan ediyorsa dönülmez akşamın ufkuna gelinmiş demektir." ifadelerini kullandı.



Akşener'in satırbaşları şöyle:

Geçen hafta Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ettik. İkizdereli köylülerin direnişine destek olduk. Sonrasında İkizdere ve Çayeli esnafının dertlerini dinledik. Ev sahipliğini, Karadeniz'in mertliğine yakışır şekilde yerine getirdiler. İkizdere ve Çayeli'nde AK Parti Teşkilatlarının sağdan soldan topladıkları küçük grupların provokasyon girişimleri oldu. Yanlış anlaşılmasın, ben sayın Erdoğan ve arkadaşlarını anlayabiliyorum. Son dönemde çok zor günler geçiriyorlar. Sektirmek zorunda oldukları bir dolu iddia, gündem var. Bunun için benim sözlerimi çarpıtıp, buradan bir yol olur mu diyorlar. Bazen böyle siyasi 'işler' olur. Kimse heveslenmesin bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez. Ben Rize'nin geliniyim hele Rize'de bana hiç zarar gelmez.

Bahçeli'ye yanıt verdi

Dün acınası küçük ortak demiş, neymiş benim Rize'ye gitmem provokasyonmuş. Sayın Bahçeli, ben gezmezsem kim gezecek? Büyük ortağın Saray'dan çıkmıyor, sen zaten ortada yoksun. Ben gezmezsem kim gezecek? Biz bu yola çıkarken koltuk değil ayakkabı eskiteceğiz diye yola çıktım ve bu sözü tuttum. Biz buna devam edeceğiz. Sen iktidarın küçük ortağısın, madem bizim esnafa gitmemizden rahatsızsın o zaman bir zahmet milletinin ayağına gideceksin. Kürsüden öfke tiradları atmayı bırakıp, işini yapacaksın. Bunları yapamıyorsan bize gölge etmeyeceksin.

Yolsuzluk, yoksuluk, pahalılık eleştirisi

İktidar olmak demek sizi o makama getiren millete hizmet etmek demektir. Nitekim, iktidar işinin iyi yapar, milleti mutlu ederse görevine devam eder. Aksi olursa da iktidar gider. Mesela yolsuzluk her yanı sarıyorsa iktidar addaya gidiyor demektir. Mesela yoksulluk çığ gibi büyüyor, ülkenin parası pul oluyorsa iktidar gidiyor demektir. Vatandaş sürekli artan fiyatlara ezdiriliyorsa iktidar yolcu demektir. İktidar verdiği sözleri unutuyor, hatırlatanları da terörist ilan ediyorsa dönülmez akşamın ufkuna gelinmiş demektir. İktidardakiler yetkinin ve kararın millete ait olduğu gerçeğini unutup, o sandık bir gün gelmeyecekmiş gibi günlerini gün etseler de bu gerçek hep böyle olmuştur, olacaktır.

Geçen hafta tane tane anlatmıştım. Sayın Erdoğan iktidara gelirken vaatlerde bulundu milletimiz yetkiyi verdi. 19 yılın sonunda, bırakın vaatleri gerçekleştirmeyi sayın Erdoğan ve danışmanları Saray'a kapanarak koptukları milletimizi fakirlik, işsizlik ve yolsuzlukla baş başa bıraktı.

Geçen hafta sözüm ona müjde verdi. Yine kredi, yine borç verdi. O 4 milyarı öyle bir anlattı ki şaşarsınız. 4 milyar demek gözünde küçük göründü. Aylardır kepengi kapalı esnafımız ve aileleri ile birlikte 20 milyona yakın insan demek. Sayın Erdoğan, sen 'A'yı uzattıkça sıfırlarda o kadar uzamıyor. Sen 'A'yı uzattıkça pandemi sürecinde esnafımızı yalnız bıraktığın gerçeği değişmiyor. O beş müteahhitten birinin, pandemi döneminde tek kalemde 9.4 milyar liralık vergi borcunu sildin. Ekonominin bel kemiği olan esnafa 4.6 milyar lira.

Benzine 55 kuruş motorine 67 kuruş, LPG'ye 35 kuruş zam geldi. Vicdansızlığa bakar mısınız? Esnafımıza verilecek destek bu akaryakıt zammı ile vatandaştan geri alınacak. İşte AK Parti iktidarının zor günde insanının yanında olma anlayışı.

Mafya-Siyaset ilişkisi

Sosyal medyada bir video furyası aldı başını gidiyor. İktidar mensuplarının isimleri çirkin, garip işlerin aktörleri olarak geçiyor. Normalde bizim siyaset anlayışımıza göre parti içi meselelere karışmak olmaz ama bu iş daha da ileri gitmiş aile içi meseleler haline gelmiş. AK Parti ve ortaklarının içindeki skandallarla milletin gerçek gündeminin gölgelenmesini de hiç istemeyiz. Bu kepazeliği artık sadece Türkiye değil dünya takip ediyor.

Beyler, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını söz konusu koskoca Türk Devleti'ni cümle aleme rezil ettiniz. Bu işler karşılıklı video yayınlamaklar, gerçekleri çaptırmakla olmaz. Konuyu yaymakla hiç hiç olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu işler bütün iddiaları araştıracak ve gerçeği milletimizin önüne koyacak şeffaf bir yargı süreci ile olur.

İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, savcı ve hakimler devreye girer gereken yapılır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan budur. Sayın Erdoğan bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksın?

Türkiye bu zihniyeti daha fazla taşıyamaz. Dört ayda 434 vatandaşımız intihar etmiş. Her gün memleketin bir yerinden bir cinnet çığlığı yükseliyor. Önümüzdeki günlerde özellikle hizmet sektöründe işten çıkarmalar artabilir. Borçlar, krediler artık ödenemiyor. Sayın Erdoğan gerçeklerle yüzleşeceğine bize hala 2053 masalları anlatıyor. Bu düzen böyle gitmez. Memleket bizi çağırıyor. Bizler bu çağrıyı duyuyoruz.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

Biliyoruz milletimizin huzur ve refahı için, zengin ve mutlu bir Türkiye için ilk iş bu ucube sistemden kurtulmamız gerekiyor. Güçlü, zengin ve mutlu Türkiye için atacağımız ilk adımı milletimize sunuyoruz. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimiz, milletimize, memleketimize hayırlı olsun.

Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların sebebi olan bu ucube sisteme son vereceğiz. Hukuksuzluğu, adaletsizliğe dur diyerek milletimizin huzuru, gençlerimizin refahı için İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi milletimizle birlikte inşa edeceğiz.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Sosyal hayattan, adaletten demokrasiye, doğadan her alana ülkemizin karşılaştığı tüm sorunların anahtarıdır. Türkiye'nin partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile içine düşürüldüğü sıkıntılardan çıkış yoludur. Adaleti, vicdanı, liyakatı, devlet geleneğine yakışanı gösteren, devletle milleti yeniden buluşturan bir sistem tasarısıdır.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devletimizin köklü kurumları zayıflatıldı. Bugün tüm gerçekliği ile yaşadığımız yönetim krizi, ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Türkiye bugün otoriterleşmiş bir rejimle baş başa kalmış durumda. Demokrasi yolculuğumuz birçok defa kesintiye uğradı. Sondan bir önceki 2016'da yaşadığımı FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Son yaşadığımız ise 2017 yılındaki referandum ile geçinen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu.

Tüm kalbimle inanıyorum, dün olduğu gibi bugünde Türkiye içinde bulunduğu durumdan milletimizin feraseti ile arkasında bırakacak. 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ilkeleri olarak belirlediğimiz ilkeler demokratik hukuk devletinin özünü oluşturan, özgür birey, güçlü sivil toplum kuruluşları, güçlü devlet bunlarla birlikte güçlü milli ekonomik hedeflerimizin inşasını sağlayacak temel yapı taşlarıdır.

O ilkeler nelerdir?

1. Tarafsız Cumhurbaşkanı. 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanının hiçbir parti ile bağlantısı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devleti ve milleti temsil edecek. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de Cumhurbaşkanı yalnızca bir defa görev yapabilecek ve 6 sene olacak. Aktif siyasete geri dönemeyecek.

2. İlkemiz, çoğulcu demokrasi, katılımcı yönetim, güçlü meclis. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çoğulculuğa dayanacak. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem de ülke yönetimi tek bir kişinin değil Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde olacak. Tek bir partinin hükümet kurmaya yetecek milletvekili olmadığı sürece elbette Koalisyon Hükümeti kurulacak. Bugünkü sistemde, Cumhurbaşkanı bakanların atanmasında ve görevden alınmasında tek yetkili. Bu sorumsuzluk demokraside ve ekonomide yaşadığımız yıkımın en önemli nedenlerinden biri. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde ise meclis dışından bakan atanamayacak. Güçsüz meclis, eksik demokrasi demektir. Bu ucube sistem, Gazi Meclis'imizi devre dışı bıraktı. Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'de olacak. AYM, HSK, Sayıştay, YSK ve RTÜK üyelerinin TBMM tarafından nitelikli çoğunluk ile seçilmeleri sağlanacak.

Mevcut sistemde belediyelerimizin üzerinde vesayet oluşturulmuş durumda. Belediyelerinin alt yapı yatırımları için borçlandırma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde merkezi yönetim ile, yerel yönetimler arasındaki yetki dağıtımı milli iradeye saygı duyulacak şekilde düzenlenecek.

3. Üçüncü ilkemiz Kuvvetler Ayrılığı ve güçlü denetim. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde devletin ya da siyasetin hiçbir kurumu, başka bir kurum üzerinde vesayet kuramayacak. Merkez Bankası'nı müdahalelere kapatacağız.

Bir ülkenin hazinesinin tek sahibi millettir. Tek merci de milletin meclisidir. TBMM, bütçenin denetiminde etkin hale gelecek. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile kamu yönetiminde güçlü denetimi hedefliyoruz. Karakterli bir duruş ve cinsellik adına hd porno videoları ile kalitenin tek adresini keyifle yaşayın. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Sayıştay'ın denetimi artacak. Türk Denetim Yasası acilen hayata geçirilecek. Milletin parasını harcarken sığınılan 'Ticari Sır' saçmalığı son bulacak.

4. İlke ise hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız yargıdır. Çünkü bize göre bağımsız ve tarafsız yargı her vatandaşın sahip olduğu en büyük teminattır. O nedenle İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde milletimizin her bir ferdi şartsız kanun önünde eşit olacak. Geç gelen adalet, adalet değildir anlayışında soruşturma ilkesi daha etkin ve güvenilir olması açısından Adli Kolluk Sistemi kurulacak. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Türkiye bu utançtan kurtulacak.

HSK üyeleri bir kez seçilecek ve görev süresi 5 yıl olacak. HSK Başkanı kurul tarafında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilecek. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi de yeniden düzenlenerek vesayetten kurtarılarak, bağımsızlığı sağlanacak.

5. İlkemiz ise Devlette liyakat. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde KPSS'den yüksek not aldığı halde mülakatta elenen gençlerimizin hakkı teslim edilecek. Torpilin yeni adı hale gelen mülakat kaldırılacak. Devlette göreve layıklar arasından devlete ve millete sadık olanlar alınacak. Devlette liyakatın kaynağı elbette akademidir. Üniversiteler en başta özgür bir ruha sahip olmalıdır. Bunun sağlamanın ilk yolu da akademik ve bilimsel özerkliktir. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde üniversiteler hem idari hem akademik olarak özerk hale getirilecek. Kurum dışından rektör atanmasına son verilecek. Öğretim üyeleri kendi üniversitelerinin rektörünü kendileri seçecek. En fazla oyun olan rektör adayı Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından atanacak.

Kamu Denetçileri Kurumu çatısı altında Devlet Liyakat Kurulu oluşturulacak. Liyakat Kurulu'nun üye sayısı, seçimi, işleyişi ise kanunla belirlenecek.

6. İlkemiz, İnsan Hakları ve Bireysel Özgürlükler. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde demokratik, sosyal, hukuk devletinin en temel kuralı olan devletin vatandaşın hizmetkarı olduğu prensibi çerçevesinde milletimizin bireysel özgürlükleri, insan haklarının hukuk tarafından en üst seviyede korunması sağlanacak.

Çoğulcu demokrasideki en temel haklardan birisi benzer düşüncelere sahip bireylerin bir araya gelerek Sivil Toplum Örgütleri kurabilmeleridir. STK'ların bir diğer adı da Demokratik Baskı Gruplarıdır. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde bu yönü ile demokrasinin olmazsa olmazı sivil toplum güçlendirilecek.

Biz gençlerimizin akıllı, çalışkan ve vicdanlı olduklarını biliyoruz. Gençlerle birlikte inşa etmek istiyoruz. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde gençlerin kendilerini ifade etme olanakları artacak. Ekonomik özgürlüğe ulaşmanız, gelecek ümitleriniz yeşertebilmeniz ve özgür bireyler olarak düşüncelerinizi rahatça dile getirmeniz için gereken düzenlemeler yapılacak.

Türkiye mevcut sistemde kadının haklarını güvence altına alınan sözleşmeden bile, bir kişinin gece yarısı kararı ile çekilebiliyor. Kadına karşı işlenen suçlar, bir erkek tarafından işlenen suçtur. Okuma denilenin okuyacağım dediği için, evlen denilenin evlenmeyeceğim dediği için. Bu suç Türkiye için artık çok büyük bir yara ve ayıptır. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Türk Ceza Kanunu'nda Kadın Cinayeti ve Kadına Karşı Şiddet Suçu işlenecek, çeşitli suçlarda mağdur kadınsa en ağır cezalar işlenecek.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar eşit, somut kıstaslara göre belirlenecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bir sosyal devlet, aç ve açıkta bıraktığı vatandaşına bakmak, ilgilenmek zorundadır. O devlet bu görevini yerine getirirken bunu bir lütuf haline getiremez.

Türkiye'de son 19 yıldır hemen her gün sanata ve sanatçıya yapılan saygısızlıklara şahit oluyoruz. Türkiye'nin sanatçıları yok sayılıyor, hor görülüyor. Pandemi döneminde intihar eden sanatçıları sadece izlemekle yetinen bir yönetim anlayışı olabilir mi? İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde sanat kurumlarının siyasete alet edinmeksizin özgürce yönetilmesi ve bütün sanat dallarındaki sanatçılarımızın sosyal güvenlik haklarına kavuşması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde hiç kimse Kaz Dağları'nı talan edemeyecek, İkizdere'deki cennet köşeye taş olacağı açamayacak. Salda Gölü'ne ihanet edilmeyecek. Hayvanlara yapılan hiçbir vicdansızlık cezasız kalmayacak.

7. İlkemiz Özgür Basın. Basının özgür olmadığı bir ülkede siyasetin, muhalefetin ve seçimlerin eşit şartlarda yapılabilmesi mümkün değildir. Bunu AK Parti'nin yaptığı medya düzeninde yaşadık, yaşıyoruz. Gazetelerin, televizyonların, iktidar partisinin yayın organına dönüştüğü bir ülkede özgürlükten söz edilemez. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde medyanın siyasetten, siyasetinde medyadan nemaldığı bu düzen değişecek. Medya patronlarının diğer iş kollarındaki yatırımları çok sıkı denetlenecek. Gerektiğinde denetlemek için Rekabet Kurumu devreye sokulacak.