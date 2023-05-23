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Akşener: Uzlaşacaklarına eminim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çekmeköy'de bir fabrikayı ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmeleri ile ilgili soruya "Sayın Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, işte 4 madde konusunda anayasanın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66.Madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının, bileşenlerinin, paydaşlarının bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" dedi

Akşener: Uzlaşacaklarına eminim
23 Mayıs 2023 Salı 20:48

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de bulunan bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, "Hepimizin, hepinizin görüşlerinin dikkate alındığı, Millet İttifakı'nın önerileriyle, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum parlamenter sisteme geçişte. Hukukun üstünlüğü, liyakat, şeffaflık, yargının bağımsızlığı konularında çok rahat anlaşılıp bu ucube sistemden, hem de AK Parti'nin gayretiyle de vazgeçileceğine inanıyorum. Belki de hayır burada oldu, bahsettiğim o. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği andan itibaren elindeki o büyük imkanların ve o acayip gücün kullanılması halinde en fazla AK Partililer bu işe gıcık olur. Onun için hep beraber el birliğiyle geçiş, parlamenter sisteme geçiş olabilir ve daha hızlı olabilir diye düşünüyor ve ben buna inanıyorum" diye konuştu.


"UZLAŞACAKLARINA EMİNİM"

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki görüşmeler ve mutabakat metni ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, "Hayır daha gelmedi. Henüz gelmedi. Şimdi her ikisi o mutabakat metninin üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra, diğer Genel Başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Dolayısıyla bir bilgim yok. Çünkü ben görüyorsunuz çalışıyorum. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum; Sayın Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, işte 4 madde konusunda anayasanın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66 madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının, bileşenlerinin, paydaşlarının bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" ifadelerini kullandı. Akşener, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin itirazı olduğu söylentisiyle ilgili soruya ise, "Onları bilmiyorum. Gerçekten bilgim yok. Yani beraberiz ya, beraber geziyoruz yani, fırsat yok" şeklinde konuştu. 


"BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

HÜDA PAR'ın Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağının belirtildiği soruya ise, "Evet, bir suç duyurusu. Yani, o benim için şeref madalyasıdır" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, "Bir Cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Ha montaj, şu montaj, bu montaj. Bu gerçekten bu ülkenin hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim gününe kadar ve çok acı gerçekten çok çok ayıp. Çünkü her birimizin ona oy versin vermesin. Her birimizin can güvenliğinden, yani bu ucube sistemi getirdiği güç itibariyle, bizim güvenliğimizden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin, yani bir başka vatandaşın bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben, diğer arkadaşlar bizleri PKK'lılıkla suçlamak yani aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle suçlamak ve sonra da 'Ne var canım bunda işte, montaj olur, şu olur, bu olur demek' ya ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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