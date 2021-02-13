Ali Babacan'ın, Anayasa ile ilgili ilk dört madde açıklaması tepki gördü

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ülkede "uygun iklim" olduğunda Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini savundu. Babacan'ın değişiklik sinyali olarak algılanan çıkışı siyasilerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek değişiklikleri yorumlarken Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili söylediği sözlere eleştiri yağıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını "gerçekçi" bulmadıklarını belirterek "Acil olan sistem değişikliği" dedi. Parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğunu söyleyen Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak bir aday gösterilebileceğini ancak bu adayın da parlamenter geçişi sağlama sözü vermesi gerektiğini ifade etti.



Babacan, kendilerinin de bir anayasa değişikliği önerisi olduğunu belirtti, ancak bunun yeni bir anayasa yapma çalışması olmadığını söyledi.

Nevşin Mengü'nün Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılmaya açılmasıyla ilgili sorusuna Babacan, "Şu anda bunları tartışmak için uygun iklim yok ülkede. Onun için hiç kimseyle konuşmuyoruz bu konuda" yanıtını verdi.Babacan, "Uygun iklim olursa tartışır mısınız?" sorusuna karşılık, şu anda ülkede "ciddi çatlakların" oluştuğunu ancak "Günü geldiğinde zemin ve şartlar uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.

BABACAN'IN İLK 4 MADDE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sözleri tepki çekti. Siyasilerin yanı sıra çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Babacan'ın değişiklik sinyali olarak algılanan çıkışına sert çıktı.

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

MADDE 3.– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.Başkenti Ankara'dır.IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4.– Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.