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Alkollü içkinin ÖTVs'si 7 Bakanlığın bütçesinden fazla

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında alkollü içkilerden 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı sağlandığını açıkladı

Alkollü içkinin ÖTVs'si 7 Bakanlığın bütçesinden fazla
29 Mart 2021 Pazartesi 12:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, alkollü içkilerden sağlanan Özel Tüketim Vergisi’nin miktarının açıklanmasını istedi.

Gürer, Bakan Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:
“Ülkemizde ambalajlı alkollü (içki) içeceklerden 2019 ve 2020 yılında alınan toplam vergi tutarı ne kadardır?
Alkollü içki olarak tanımlanan ambalajlı ürünlerin yerli ve ithal üretim olarak ayrı ayrı satış adetleri nedir?
Ülkemizde alkollü içecek (içki) satışı yapan işletmelerden alınan vergi tutarı ve bu işletmelerin toplam sayısı nedir?Ülkemizde vergiye tabi içkili eğlence mekânı sayısı kaçtır?2019 ve 2020 yıllarında ithal içkilerin ülkeye girişinde alınan gümrük vergisi toplam tutarı ne kadardır?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği önergedeki  bazı soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, “Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan verilere göre 2019 ve 2020 yıllarında alkollü içkilerden sırasıyla 14,7 milyar TL ve 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlanmıştır” dedi. Bakan Elvan, “ Gelir İdaresi Başkanlığı merkezi veri tabanında mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde NACE Rev.2 faaliyet kodları kullanılmakta, mükelleflere ilişkin bilgiler bu faaliyet kodları dikkate alınarak tasnif edilmekte olup bir mükellefin birden fazla faaliyet yürütmesi mümkün bulunmaktadır” açıklaması yaptı. Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise alkollü içkilerde zaten yüksek olan özel tüketim vergisi oranının, 2021 yılı başı itibariyle yüzde 17.07 oranında artırıldığını anımsattı. Alkollü içkilerde özel tüketim vergisi oranının yüksek olmasının kaçakçılığı ve sahte içki üretimini artırdığına da dikkat çeken Gürer, “Resmi rakamlara göre 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirildiği açıklandığına göre sorun bu bağlamda da artıyor” diye konuştu.

Kaçak içki üretiminin de arttığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2019 ve 2020 yıllarında 145 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ederek, “Çok sayıda vatandaş, alkollü içkide özel tüketim vergisinin sürekli artması ve alkollü içki fiyatlarının bu nedenle yükselmesi sonucu, ne yazık ki  kaçak içki ve kendi içkilerini üretenler oluştu. Bu da maalesef can kaybı gibi üzüntü verici sonuçları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.


BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ÖTV KIYASLAMASI


CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında alkollü içeceklerden toplanan ÖTV ile aynı yıla ait bazı bakanlıkların bütçelerini kıyasladı. Gürer’in yaptığı değerlendirmeye göre, geçen yıl 16.5 milyar TL toplanan alkollü içeceklerin ÖTV’sinin aşağıda sıralanan Bakanlıkların bütçesinden fazla olduğu da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı
9.672.218.000
Dışişleri Bakanlığı
4.631.723.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
3.319.102.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı
5.127.247.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
7.939.333.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2.827.733.000
Ticaret Bakanlığı
5.752.364.000

ALKOL VERGİSİYLE PERSONEL MAAŞI ÖDENİYOR MU?


CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şans oyunları ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin vergilerinin, ülkemizde önemli bir gelir kalemi haline dönüştüğüne de işaret ederek, bu gelirlerin hangi alanlarda kullanıldığının açıklanması gerektiğine işaret etti. “Hangi  kurumların, kuruluşların  personel maaş gideri ve yatırımları için; şans oyunları, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin vergilerinden elde edilen gelirler kullanılmaktadır?” diye sordu. CHP Milletvekili Gürer, “Bu durumun da kamuoyunca bilinmesi gerekir. Karşı olup oradan sağlanan vergi ile maaş almayı içine sindiremeyenler olabilir. Bu nedenle şans oyunu ki bir çeşit kumar ve alkollü içecekler ile sigara vergilerinin personele maaş olarak  verilip verilmediği de bilinmelidir” diye konuştu.

Etiketler; #chp #alkollü içki #alkollü içki ötv #ötv
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