UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
0
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
0
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
0
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
0

Ankara kulislerinde dolaşan şok iddia! Mansur Yavaş öyle bir şey teklif etti ki...

Ankara kulislerinde dolaşan şok iddia! Mansur Yavaş öyle bir şey teklif etti ki...
09 Ocak 2023 Pazartesi 09:32

Ankara kulislerinde dolaşan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda sine-i millete dönelim dediği öne sürüldü


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı tartışmasında CHP'nin bu olasılığa karşı ne yapacağı merak konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise "kayyum"a karşı "istifa" çağrısı geldiği ileri sürüldü.

Yavaş'ın, "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim" dediği iddia edildi.

CHP'Lİ TORUN: BİLGİM YOK, KONUŞMADIK

İddiaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bilgim yok. Konuşmadık, gündemimize gelmedi" ifadelerini kullandı. Torun, şu ifadeleri kullandı; "Karar yetkili kurullarca verilir. Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım."

CHP'Lİ ERKEK: BÖYLE BİR SEÇENEĞE İHTİMAL VERMİYORUM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bu partinin alabileceği bir karar olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Böyle bir seçeneğe ihtimal vermiyorum. Söz konusu olamaz" dedi.

"SÖZ KONUSU SEÇENEK TARTIŞILABİLİR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise söz konusu seçeneğin tartışılabileceğini belirterek "Kendi başımıza yapacak değiliz. Genel merkezimizle görüşürüz, tartışırız, tavır ortaya konulacaksa konulur" değerlendirmesini yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de CHP'li belediyelere hükümet tarafından sistemli şekilde saldırıldığına dikkat çekerek "Tabii ki biz bu haksız uygulamalara seyirci kalamayız. Herhangi birimize yapılan bir saldırıyı, hukuksuzluğu hepimize yapılmış sayarız" dedi.

Etiketler; #mansur yavaş #sinei millet #haber
Önceki Haber
Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!
Sonraki Haber
İzmirliler dikkat! Yağmurlu havalar geliyor!
Bakan Soylu polislere seslendi: Ayaklarını kırın!
Bakan Soylu polislere seslendi: Ayaklarını kırın!
0
İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Ülkü Doğan aday oldu
İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Ülkü Doğan aday oldu
0
Destici: Cumhurbaşkanı değil noter arıyorlar
Destici: Cumhurbaşkanı değil noter arıyorlar
0
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "teslim edeceksin yanındaki çocukları" dedi, MHP'den yanıt geldi!
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "teslim edeceksin yanındaki çocukları" dedi, MHP'den yanıt geldi!
0
Akşener de İmamoğlu'nun ceza aldığı kelimeyi söyledi ve ekledi: Bekleriz, buyursunlar!
Akşener de İmamoğlu'nun ceza aldığı kelimeyi söyledi ve ekledi: Bekleriz, buyursunlar!
0
İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Kaan Altındağ: Gençlere iyi gelecek
İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Kaan Altındağ: Gençlere iyi gelecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.