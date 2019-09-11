Ankara'ya uçuşlar yüzde 35 azaldı

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir-Ankara sefer sayılarındaki yetersizliği Meclis gündemine taşımış ve konuya dair bir soru önergesi vermişti. Polat, "İzmir'e düzenlenen sefer sayıları bir yılda % 35 oranında azalırken, bilet fiyatları son bir buçuk yılda % 184 arttı" dedi.

Mahir Polat "İzmir, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri olmasının yanı sıra çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezi. Ankara ise Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehri. İzmir-Ankara arası özel hava yolları, milli havayolumuz olan Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere tüm sefer uçuşlarının yetersiz sayıda olduğu görülmektedir. Bu durumun İzmir'in ticari, kültürel ve turizm faaliyetlerine engel teşkil ettiği ortadadır. Bakanlığa verdiğimiz soru önergesinde görüyoruz ki İzmir-Ankara sefer sayılarında % 35 oranında bir azalma var. Yolcu talebinde bir düşüş olmamasına rağmen sefer sayılarının azaltılması, uçak fiyatlarında fahiş oranda artmasına sebep olmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayolu işletmeleri ile ilave hat ve uçuş saatlerinde değişiklik yapılmasına yönelik ortak bir çalışma yürüterek bu soruna çözüm bulmalı" dedi.

Fahiş artış

Polat "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl ortalama bilet fiyatları % 125 arttı. Türkiye'de havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı 2019'un ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 116 milyon 687 bine geriledi. İç hatlarda yolcu sayısı yüzde 12,3'lük düşüşle 58 milyon 587 bin oldu. Temmuzda iç hatlardaki düşüş geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.3 oldu. Son bir buçuk yıldaki fiyat artışı ise % 184'e ulaştı. Uçak bilet fiyatlarının pahalılığından yakınan yolcuların otobüs yolculuğuna yönelmesi ile birlikte otobüs firmalarının da otobüs bilet fiyatlarına % 50'ye varan zam yapması, vatandaşlarımızı bir kere daha mağdur etmiştir" dedi.