Aralarında kriz var deniliyordu! Kılıçdaroğlu ile Akşener yemekte buluştu!

Aralarında kriz olduğu iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yemekte bir araya geldi. Basına kapalı şekilde yapılan toplantı sonrası basına açıklama yapılmadı. Masada üç konunun görüşüldüğü iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun (İBB) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında iplerin gerildiği iddiaları kamuoyuna yansıdı. İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı gün Kılıçdaroğlu Almanya'da temaslarda bulunurken, Saraçhane'deki akşam mitingine İBB Başkanı'yla Meral Akşener'in katılması iddiaları alevlendirdi.

Kriz iddiaları gündemdeki yerini korurken, iki lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Saraçhane mitinginden sonra ilk kez buluşan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi 19.45'te başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirirken, görüşme 2 saatten fazla sürdü. Liderler, toplantının ardından açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

YOL HARİTASI ELE ALINDI

Ahlatlıbel Zirvesi'nde hangi konuların görüşüldüğü merak konusu oldu. Altılı Masa'nın yol haritasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, 5 Ocak'ta yapılacak Altılı Masa toplantısını da görüştü.

6 siyasi partinin karar vereceği cumhurbaşkanı adayı için zamanlama konusunun da ele alındığı zirvede, "Altılı Masa dağılır mı, liderler arasında gerginlik mi var?" söylemlerini sonlandırma konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmede ele aldığı konular arasında, AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu başörtüsü kapsamında anayasa değişikliği de yer aldı. Kılıçdaroğlu, iktidarın teklifine destek vermeyeceklerini vurgularken, Akşener ise aykırı kıyafetlere kapı açacak ve toplumun bir kesimini korumasız bırakacak düzenlemenin revize edilmesi halinde destek vermeyi düşündüğünü söyledi.

İKİ LİDER AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

Kulis bilgisine göre, Altılı Masa'nın başörtüsü ve kadın kıyafet özgürlüğü gibi konularda yeni bir teklif hazırlayarak Meclis'e götürebileceği ifade edildi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışmaların, asıl sorun olan ekonomik krizi gölgelediği, bu durumun iktidarın işine yaradığı görüşünde birleşti.