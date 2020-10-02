Arazi satışına AK Parti muhalefeti

AK Parti Bornova Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Taştan, "Ergene Mahallesi'nde satılacak olan alanın bedeliyle ilgili komisyonumuzun belirlediği bedel ile Takdir Komisyonu'nun bedeli arasındaki farkı açıklamamız lazım" dedi.

Bornova Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Eylül ayı faaliyetlerini anlatan bir video gösterildi. Toplantıda Ergene Mahallesi'nde imar affından faydalanan bir vatandaşa satılacak arazinin bedeliyle ilgili AK Parti Grubu konuyu tartışmaya açtı.

AK Parti Bornova Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Taştan, meclis üyelerinden oluşan komisyonun belirlediği miktarın 700 bin TL'nin üzerinde olduğunun altını çizerek, "Kıymet Takdir Komisyonu ise 525 bin TL bedel belirlemiş. Bu afaki fark neye göre belirlendi. Sonuçta bizler Bornova Belediyesi'nin zararını istemiyoruz. 700 bin üzeri bedel biçen arkadaşlarımız piyasayı bilen insanlar. Buna bir açıklık getirmek lazım" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, yasanın alanın satışını öngördüğünü ifade ederek, "Vatandaş da belediye de bu konuda rahattır. Bu şekilde, Kıymet Takdir Komisyonu'nun belirlediği bedele göre satışa hiçbir şey engel değildir. Sözü edilen farkın nedeni Kıymet Takdir Komisyonu'nun belirlediği arsa bedelidir. Meclis komisyonu arsa üzerinde yapılan kaçak kata göre bir bedel belirlemiştir. Oysa yasa bize Kıymet Takdir Komisyonu'nun belirlediği bedelle satış yapmamızı söylüyor" diye konuştu. Madde AK Parti'nin muhalefetiyle oyçokluğuyla kabul edildi.