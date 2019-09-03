Artan maaliyetler üreticiyi mağdur ediyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, pamuk üreticilerinin en önemli sorunlarından birisinin yüksek üretim maliyetleri olduğunu belirterek, pamuk üreticilerinin rekabet gücünü koruyabilmek amacıyla destekleme ödemelerinin artırılmasını talep etti ve iktidarın bu yönde bir çalışması olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

Aydın Milletvekili Sezgin, ülkemizde yaklaşık 80 bin pamuk üreticisi bulunduğunu hatırlatarak, üreticilerin en önemli sorununun yüksek üretim maliyetleri olduğunu belirtti. Aydın Sezgin, 2018 Ulusal Pamuk Konseyi raporuna göre pamukta üretim maliyetlerinin (mazot, gübre, kimyasal ilaç vb.) 2018 yılında %56 artış gösterdiğini, bu artışın 2019 yılında da katlanarak devam ettiğini vurguladı.

Açıklanmasını istedi

Pamuk üretim maliyetlerinin birçok pamuk üretici ülkeye oranla yüksek olması nedeniyle üreticilerimizin rekabet gücünün azaldığının altını çizen Sezgin, "pamuk üreticilerinin yeterince desteklenmemesi nedeniyle 80 bin aile sıkıntı yaşamakta, ayrıca ülkemizin dış ticaret açığı da artmaktadır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Sezgin, geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla, üreticilere sağlanan dekar başına desteklerin 500 kilogram ile sınırlanmasının sebebinin açıklanmasını talep ederek, ayrıca 80 kuruş olan dekar başına desteklerin 1,25 liraya; dekar başına 45 lira olan mazot desteğinin ise üreticilerin de isteği doğrultusunda en az 75 liraya çıkartılması talebini dile getirerek, iktidarın bu yönde bir çalışması bulunup bulunmadığının da Tarım Bakanı tarafından açıklanmasını istedi.

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