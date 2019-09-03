Artan maaliyetler üreticiyi mağdur ediyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, pamuk üreticilerinin en önemli sorunlarından birisinin yüksek üretim maliyetleri olduğunu belirterek, pamuk üreticilerinin rekabet gücünü koruyabilmek amacıyla destekleme ödemelerinin artırılmasını talep etti ve iktidarın bu yönde bir çalışması olup olmadığının açıklanmasını talep etti.
Aydın Milletvekili Sezgin, ülkemizde yaklaşık 80 bin pamuk üreticisi bulunduğunu hatırlatarak, üreticilerin en önemli sorununun yüksek üretim maliyetleri olduğunu belirtti. Aydın Sezgin, 2018 Ulusal Pamuk Konseyi raporuna göre pamukta üretim maliyetlerinin (mazot, gübre, kimyasal ilaç vb.) 2018 yılında %56 artış gösterdiğini, bu artışın 2019 yılında da katlanarak devam ettiğini vurguladı.
Açıklanmasını istedi
Pamuk üretim maliyetlerinin birçok pamuk üretici ülkeye oranla yüksek olması nedeniyle üreticilerimizin rekabet gücünün azaldığının altını çizen Sezgin, "pamuk üreticilerinin yeterince desteklenmemesi nedeniyle 80 bin aile sıkıntı yaşamakta, ayrıca ülkemizin dış ticaret açığı da artmaktadır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Sezgin, geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla, üreticilere sağlanan dekar başına desteklerin 500 kilogram ile sınırlanmasının sebebinin açıklanmasını talep ederek, ayrıca 80 kuruş olan dekar başına desteklerin 1,25 liraya; dekar başına 45 lira olan mazot desteğinin ise üreticilerin de isteği doğrultusunda en az 75 liraya çıkartılması talebini dile getirerek, iktidarın bu yönde bir çalışması bulunup bulunmadığının da Tarım Bakanı tarafından açıklanmasını istedi.
Sezgin sordu
- Son 15 yıllık dönemde pamuk üretiminde yaşanan daralmada, iktidarınız tarafından uygulanan tarım politikalarının etkisi olduğunu değerlendiriyor musunuz?
- Mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz pamukta dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıyla pamuk üretimini desteklemeye yönelik herhangi bir tedbir geliştirilmekte midir?
- Pamuk üretiminde yaşanan bunca sıkıntıya rağmen, geçtiğimiz aylarda alınan bir karar ile üreticilere sağlanan dekar başına desteklerin 500 kilogram ile sınırlanmasının sebebi nedir?
- Dekar başına desteklerin azaltılması nedeniyle yerli pamuk üretiminin daha da azalacağı; uluslararası pamuk kartellerine bağımlı hale gelineceği bakanlığınız tarafından göz önünde bulundurulmakta mıdır?
- Dekar başına destek uygulamasında, çiftçilerin istenen evrakları tamamlamasındaki güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik kolaylaştırıcı bir düzenleme planlanmakta mıdır?
- Pamuk üreticilerine verilen dekar başına destek 80 kuruş, mazot desteği ise dekar başına 45 liradır. Üreticilerin dekar başına desteğin 1,25 TL'ye, mazot desteğinin ise 75 liraya açıkartılması talebi bulunmaktadır. Bu yönde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
- Üreticiler, destek ödemelerini geç aldıklarından dolayı özel ya da kamu bankalarından veya TARİŞ'ten faizle borç almak zorunda kalmaktadır. Ödemelerin Nisan ayında yapılması durumunda üreticilerin borç yükü altına girmesine gerek kalmayacağı öngörülmektedir. Ödemelerin Nisan aylarında yapılmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
- Pamukta kalite kontrol uygulamalarının artırılması yoluyla standardizasyonu sağlamaya ve özellikle kontaminasyon gibi faktörleri ortadan kaldırarak kaliteyi artırmaya yönelik bakanlığınız tarafından herhangi bir tedbir geliştirilmesi düşünülmekte midir?
- Pamuk tarımında yoğun girdi kullanılmaktadır; özellikle mazot maliyetlerinin etkisi çok yüksektir. Akaryakıt fiyatlarındaki artış göz önünde bulundurularak, pamuk üreticilerine verilen mazot desteklerinde artış yapılması düşünülmekte midir?
- Pamuk üreticilerinin öngörülebilir üretim planlaması yapabilmesi ve sektörün istikrarlı şekilde büyüyebilmesi için, pamuk desteklerinin önceden duyurularak çok-yıllık dönemler halinde uygulanması düşünülmekte midir?
- GDO'suz ve klasik ıslah yöntemleriyle geliştirilmiş pamuk tohumu üretimini artırmak amacıyla, yerli ıslah pamuk çeşitlerinin desteklenmesi planlanmakta mıdır?
- 2004 yılında toplam pamuk üretiminin %30'undan fazlası Aydın'da gerçekleştirilmekteyken, bu oran hızla %13 düzeylerine gerilemiştir. Bunun nedenleri ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır?
- Aydın'da jeotermal enerji santrallerinin pamuk üretimi üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili çeşitli araştırma ve raporlar mevcuttur. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yönelik bakanlığınız tarafından herhangi bir tedbir alınması düşünülmekte midir?