Artık İzmir'in huzurunu bozmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı ilk oturumunda Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinin gündem dışı önergesinin reddedilmesi üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a yanıt, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’den geldi. Yücel, "Dağ’ın açıklamalarının ve Büyükşehir Belediye Meclisinde verilen önergenin amacının, suç bastırmak ve zamanında AKP tarafından terör örgütüyle kurulan ortaklığı unutturmak" olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Hamza Dağ’a sert sözlerle yüklenerek, “İzmir’in ve Türk halkının, sizin iftiralarınıza ve terör örgütü lideriyle, PKK, İŞİD ve FETÖ ile zamanında yaptığınız ortaklığa verdiği cevabı unutmayın. İzmir halkının huzurunu bozmayın” dedi. Yücel, açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir’de yaşanan orman yangınları herkesin yüreğini de yakmıştır. Yangınların çıktığı andan itibaren belediye başkanlarımız, itfaiye ekiplerimiz ve orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler canla başla çalışmış ve bu yangınları söndürmüşlerdir. Yani belediye başkanlarımız sahada yangına müdahale eden ekipleri ve yangını, havadan film izler gibi helikopterle izlememişler, sonra da 'helikopterle gece uçtuk, yangını izledik' diye reklam yaptırmamışlardır. İzmirli, yangınlarda kimin canla başla çalıştığını, kimin hazır durumda olan yangın söndürme uçaklarını kaldırmadığını çok iyi bilmektedir. AKP’nin Sayın İzmir milletvekili ve meclis üyeleri buradan siyasi rant çıkaramaz ama son olayda olduğu gibi saçma sapan, zaten terörü hepimizin lanetlediği, pkk denen vahşi örgüte lanet okuduğu bir dönemde, ucuz kahramanlık yapmaya çalışırlarsa, kendilerini bir kez daha halkımız karşısında küçük düşürür, hesabını veremedikleri terör örgütleriyle olan ortaklıklarını bir kez daha gündeme getirmiş olurlar."

İftira ile aklayamazlar

"AKP’li meclis üyelerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında manasız bir şekilde, Büyükşehir belediyesinde grubu bulunan CHP, AKP, İYİ Parti, MHP ve İzmir halkı, sanki terör örgütünü lanetlememiş gibi davranarak “PKK’yı lanetleyelim” önergesi vermeleri terör örgütünün reklamını yapmaktan başka bir şey değil. Ne yapacağız yani, 81 ilde tüm belediye meclislerinde, hafta başlarında okullarda, beş vakit namazda camilerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her oturumunda ve tüm resmi kurumların mesai başlangıçlarında işi gücü bırakıp, adını bile anmaktan nefret ettiğimiz hain, alçak ve kalleş terör örgütünün reklamını yaparcasına kınama metinleri yayınlayıp, üzerine saatlerce konuşup, işimize gücümüze öyle mi başlayacağız? Sayın Dağ ve partisinin belediye meclis üyelerini bilmem ama bizler ve İzmirliler sözde değil, kalbimizin en derin yerinde sonsuza kadar tüm terör örgütlerini lanetledik. Askerimize, polisimize, öğretmenimize kıyan, genç yaşlı, bebek demeden vatandaşlarımızı katleden terör örgütlerine asla paye vermedik. Bizler Oslo’da, Habur’da, Dolmabahçe’de, Pensilvanya’da, Suriye’de veya çözüm süreci diye terörün siyasi pazarlık konusu yapıldığı zamanlarda halkını satanlardan, terörle pazarlık yapanlardan olmadık. Askerini ve polisini şehit eden teröriste 'Karışmayın, dokunmayın' diye valilere talimat veren hainlerden ve iş birlikçilerden olmadık. Seçimler zora girdi diye binlerce şehidimizin ve katledilen bebeklerimizin kanları hala elinde olan terör örgütü liderine sarılan, onun mektuplarını devletin televizyonunda aşk mektubu okutur gibi okutanlardan olmadık.”

CHP terörün canına okudu

"Ortada AKP diye bir parti yokken, iktidar partisinin birçok yöneticisi FETÖ’nün dizinin dibindeyken, CHP terörle savaştı ve terörü lanetledi. Biraz edebi olanları, Türkiye’ye terörle ilgili örneklerini verdiğimiz büyük utançları yaşatmış olanları, CHP’nin ismini terörle yan yana getirmek için uydurma ve ciddiye alınmayacak çabalarından vazgeçmeye, kendi karanlık sicilleriyle yüzleşmeye davet ediyorum. Bize bu iftirayı atmaya çalışanların partisi ortalarda yokken, birçok yöneticisi FETÖ’nün dizinin dibindeyken, CHP bugün olduğu gibi terörle savaşıyor, terörü lanetliyor, teröristlerin canını okuyordu. Hatırlarlarsa “devleti cemaat adı altında teröristlere teslim ediyorsunuz” dediğimiz zamanlarda, bizleri din düşmanı ilan etmişler, sonrasında da bizlerden ve tüm halkımızdan özür dilemek zorunda kalmışlardı. Onların amacı belli, suç bastırmak ve gürültü çıkararak, iftira atarak zamanında terör örgütüyle kurulan ortaklıklarını unutturmak. İzmir bunu unutmaz. AKP’li yöneticilerin attıkları iftiralara, terör örgütü lideriyle, PKK, İŞİD ve FETÖ ile zamanında yaptıkları ortaklıklara, İzmir ve Türk halkının verdiği cevabı unutmamaları gerek. Onlara söylenecek son şey şudur ki; artık İzmir’in huzurunu bozmayın."