5 MİLYON LİRALIK BÜSTİYER!
5 MİLYON LİRALIK BÜSTİYER!
0
YİNE ÇOK KONUŞULACAK
YİNE ÇOK KONUŞULACAK
0
ERKEKLER İÇİN DOĞUM KONTROL HAPI
ERKEKLER İÇİN DOĞUM KONTROL HAPI
0
LEYLEKLER İÇİN ACİL İNİŞ PİSTİ
LEYLEKLER İÇİN ACİL İNİŞ PİSTİ
0

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bu kez Erdoğan yanıt verdi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bu kez Erdoğan yanıt verdi
25 Mart 2022 Cuma 12:05

Son günlerde artan fiyatlar asgari ücretle geçinmeyi zorlaştırmaya başladı. Bunun üzerine asgari ücrete de 2. zam yapılır mı konusu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili sorulan soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı şeklindeki soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." diye yanıt verdi.

Seçim Kanunu değişikliğiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu Seçim Yasası’yla ilgili olarak bizler Cumhur İttifakı olarak çalışmamızı bütün samimiyetimizle ortaya koyduk. Barajı belirledik ve bu konuda da MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli en ufak bir tereddüt göstermedi.

Yine böyle bir uçak seyahatinde barajı açıklamıştık ve yüzde 7 demiştik. Yüzde 7 baraj teklifimizi o zaman Sayın Devlet Bey de aynen kabul edip gerekli ekibine talimat vermişti. Baraj konusu yüzde 7 olarak şu anda ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarına girmiş oldu. Zaten üzerinde durulan konu da daha çok bu baraj meselesiydi.

Baraj konusunda da ihtilaf falan da olmayınca zaten çalışmaları bitirdik. Arkadaşlarımız da gerek Hayati Bey gerek Feti Bey bu yapılan çalışmayı Meclis’e taşıdılar. Şu anda Meclis’te de Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Fazla zaman harcamadan süratle inşallah bu yeni yasayı çıkaracağız."

Etiketler; #asgari ücret #erdoğan #asgari ücret zam #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
İhracatın şampiyonlarına ödül yağdı
Sonraki Haber
Buca Cezaevi yıkımına ara verildi! O rapor bekleniyor!
İnce’den Atatürk’süz mutabakat göndermesi
İnce’den Atatürk’süz mutabakat göndermesi
0
Muharrem İnce, depremzedeleri dinledi: Devlet de belediye de sınıfta kaldı
Muharrem İnce, depremzedeleri dinledi: Devlet de belediye de sınıfta kaldı
0
Akşener'den Bakan Nebati'ye tepki: Türkiye Cumhuriyeti böyle bir cıvıklık görmedi
Akşener'den Bakan Nebati'ye tepki: Türkiye Cumhuriyeti böyle bir cıvıklık görmedi
0
Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım
Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım
0
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
0
Asgari ücrete 2. zam tartışmaları ile ilgili CHP'den ilk adım geldi!
Asgari ücrete 2. zam tartışmaları ile ilgili CHP'den ilk adım geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.