Asgari ücretlileri ilgilendiren yasa teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, asgari ücretle çalışanın maaşına haciz konulmaması için kanun teklifi verdi. İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifine göre; emekli maaşlarında olduğu gibi asgari ücretlinin maaşına da haciz konulamayacak

Türkiye’deki asgari ücretin birçok ülkenin gerisinde olduğunu ve asgari ücretlilerin asgari yaşam standartlarında yaşamaya çalıştığını vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Yasalarımıza göre nafaka ve SGK prim borçları dışında emekli maaşlarına emeklinin onayı olmadan haciz konulamıyor. Yine kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaya, taşınır, taşınmaz mallarına, çiftçi ise süt veren hayvanına, tarlasını sürdüğü tek traktörüne haciz yoluyla el konulamıyor. Hal böyle olunca ülkedeki en düşük ücret anlamına gelen asgari ücretle çalışanların maaşlarına da haciz konulmaması sosyal devletin gereğidir” dedi.

GÜNDE 24 BİN 650 YENİ DOSYA AÇILDI

Türkiye’de Şubat 2021 itibarıyla icra iflas dosyalarının geçen yılın aynı dönemindeki dosya sayısına göre 1 milyon 674 bin adet artarak 22 milyon 160 bin 776’ya çıktığını ifade eden Sertel, “İcra dairelerinde son bir yılda dosya sayısı 1 milyonun üzerinde arttı. Sadece 2021 yılının ilk ayında günde 24 bin 650 yeni icra, iflas dosyası açıldı. Borcunu ödeyemeyen vatandaşların varlığına ise haciz yoluyla el konuluyor. Salgın döneminde gelirsiz ve işsiz kalan milyonlarca yurttaş ucuz krediler aracılığıyla borçlandırıldı. Yaz aylarında dağıtılan düşük faizli krediler nedeniyle yurttaşın bankalara ve finans şirketlerine borcu ocak itibariyle 836 milyar liraya yükseldi. Yaklaşık bir yıldır ekonomik bunalım içerisinde olan milyonlarca kişi bu borçları döndüremiyor, böyle olunca borçlunun varlıkları icra yoluyla haczediliyor. Bu kanun teklifiyle en azından asgari ücretlinin maaşına haciz konulmasının önüne geçilecek” diye konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

İcra dosyalarının artmasındaki en önemli neden hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olarak görüldüğünü dile getiren Sertel, şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde artan fiyatlar ve çoğalan işsizlik nedeniyle çok sayıda vatandaş borcunu ödeyemez hale geldi. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen vatandaşların abonelikleri durduruldu. Türkiye Avrupa’da en fazla asgari ücretle çalışanın bulunduğu ülke olarak görülüyor. 2021’de net asgari ücret 2 bin 826 TL oldu. Türkiye’de istihdam her geçen gün düşüyor; işsiz sayısı artıyor. İşi olanlar şanslı. Ancak sigortalı çalışan 10 kişiden 4’ü asgari ücret alıyor. Bu oran, Avrupa ülkelerinde ise oldukça düşüktür. Avrupa’da asgari ücretle çalışma oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 41 ile açık farkla Türkiye. Yaşamlarını asgari şartlarda sürdüren, evini geçindirmekte zorlanan, kirasını, faturalarını ödeyemeyen milyonlarca asgari ücretli bir de haciz yoluyla açlığa sefalete mahkûm edilmemelidir. Dolayısıyla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenecek bentle tıpkı emekli maaşları gibi asgari ücretle çalışanların maaşlarına haciz konulması da engellenmiş olacaktır. Yine bu kanun teklifine göre maaşı asgari ücretten fazla olanlar için de maaşlarına en fazla asgari ücret kadar haciz konulacak. Kanun teklifim komisyonlarda görüşülüp Genel Kurul’da değerlendirildiği takdirde milyonlarca vatandaşımız rahat bir nefes alacak. Sosyal devletin gereği budur.”