Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, İstiklal Caddesi'nde öğrencilerle fotoğraf çektirdi

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "'Sığınmacılar gitsin' diyen ve bunu sadece bizde gören bir dip dalgası var" dedi

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Esnafı da ziyaret eden Oğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Galatasaray Lisesi önünde basın mensuplarına konuşan Oğan, yurt genelinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'de sığınmacı ve kaçak sorununun olduğunu öne süren Oğan, "Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından birisi olarak İstiklal Caddesi'nde sabahtan akşama kadar volta atıyorlar. Biz vatandaşlarımızdan bununla ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz." diye konuştu.

Oğan, Türkiye'ye gelen turiste asla karşı olmadıklarını belirterek, Türk milletinin kaynaklarının yine Türk milletinin fertlerine harcanması gerektiğini kaydetti.

Tabandan gelen bir dip dalgası olduğunu vurgulayan Oğan, "'Sığınmacılar gitsin' diyen ve bunu sadece bizde gören bir dip dalgası var. Türkiye'de HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkışmak istemeyen ve bunu da açık bir şekilde ifade eden bir ittifak var. Ata İttifakı ve onun cumhurbaşkanı adayı var." ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise Ata İttifakı'nın bir dip dalgayla geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de "Ne mutlu Türküm diyene" diyebilen tek ittifakın kendileri olduğunu iddia eden Özdağ, "Evet, biz AK Parti'yi aşmak istiyoruz ama AK Parti'yi aşarken karşımıza ikinci AK Parti'nin, üçüncü AK Parti'nin mecliste çıktığını görüyoruz. İkinci AK Parti'ye, üçüncü AK Parti'ye mahkum olmak istemeyen Türk seçmeninin geleceği yer Ata İttifakı'dır. Bütün baskılara, dışlamalara, ambargolara rağmen bu dip dalgayı kimse durduramıyor." görüşünü paylaştı.

"Bu ekip, Türkiye'nin önünde bir şans"

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz de Ata İttifakı olarak Cumhuriyet'in kazanımlarını yeniden tesis edeceklerini belirtti.

Yaşamın her alanına sirayet etmiş her türlü tahribatın önüne geçecek projelerinin hazır olduğuna değinen Öz, "Ben de Sağlık Bakanlığının eski bir müsteşarıyım. İstanbul Üniversitesinde öğretim üyesiyim. Hem bilimsel kariyerimizle hem de devlet tecrübemizle Allah nasip ederse bu yola hep birlikte çıktık. Üç kişilik bir ekibiz. Bu ekip, Türkiye'nin önünde bir şanstır." değerlendirmesinde bulundu.