Kılıçdaroğlu: Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmadı
Kılıçdaroğlu: Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmadı
0
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek
0
İmamoğlu: Kazananlar kulübü değişti
İmamoğlu: Kazananlar kulübü değişti
0
AK Parti'de yarın milletvekili adayları tanıtılacak, seçim beyannamesi açıklanacak
AK Parti'de yarın milletvekili adayları tanıtılacak, seçim beyannamesi açıklanacak
0

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, İstiklal Caddesi'nde öğrencilerle fotoğraf çektirdi

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "'Sığınmacılar gitsin' diyen ve bunu sadece bizde gören bir dip dalgası var" dedi

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, İstiklal Caddesi'nde öğrencilerle fotoğraf çektirdi
10 Nisan 2023 Pazartesi 19:27

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Esnafı da ziyaret eden Oğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Galatasaray Lisesi önünde basın mensuplarına konuşan Oğan, yurt genelinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'de sığınmacı ve kaçak sorununun olduğunu öne süren Oğan, "Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından birisi olarak İstiklal Caddesi'nde sabahtan akşama kadar volta atıyorlar. Biz vatandaşlarımızdan bununla ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz." diye konuştu.

Oğan, Türkiye'ye gelen turiste asla karşı olmadıklarını belirterek, Türk milletinin kaynaklarının yine Türk milletinin fertlerine harcanması gerektiğini kaydetti.

Tabandan gelen bir dip dalgası olduğunu vurgulayan Oğan, "'Sığınmacılar gitsin' diyen ve bunu sadece bizde gören bir dip dalgası var. Türkiye'de HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkışmak istemeyen ve bunu da açık bir şekilde ifade eden bir ittifak var. Ata İttifakı ve onun cumhurbaşkanı adayı var." ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise Ata İttifakı'nın bir dip dalgayla geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de "Ne mutlu Türküm diyene" diyebilen tek ittifakın kendileri olduğunu iddia eden Özdağ, "Evet, biz AK Parti'yi aşmak istiyoruz ama AK Parti'yi aşarken karşımıza ikinci AK Parti'nin, üçüncü AK Parti'nin mecliste çıktığını görüyoruz. İkinci AK Parti'ye, üçüncü AK Parti'ye mahkum olmak istemeyen Türk seçmeninin geleceği yer Ata İttifakı'dır. Bütün baskılara, dışlamalara, ambargolara rağmen bu dip dalgayı kimse durduramıyor." görüşünü paylaştı.

"Bu ekip, Türkiye'nin önünde bir şans"

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz de Ata İttifakı olarak Cumhuriyet'in kazanımlarını yeniden tesis edeceklerini belirtti.

Yaşamın her alanına sirayet etmiş her türlü tahribatın önüne geçecek projelerinin hazır olduğuna değinen Öz, "Ben de Sağlık Bakanlığının eski bir müsteşarıyım. İstanbul Üniversitesinde öğretim üyesiyim. Hem bilimsel kariyerimizle hem de devlet tecrübemizle Allah nasip ederse bu yola hep birlikte çıktık. Üç kişilik bir ekibiz. Bu ekip, Türkiye'nin önünde bir şanstır." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #istiklal caddesi #sinan oğan #taksim #ümit özdağ
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve emniyet personeli ile bir araya geldi:
Sonraki Haber
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımına güveniyor:
Kılıçdaroğlu: Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmadı
Kılıçdaroğlu: Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmadı
0
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü İftar Programı'nda konuştu:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü İftar Programı'nda konuştu:
0
TBMM Başkanı Şentop, İSİBAP'ın Filistin toplantısına katıldı:
TBMM Başkanı Şentop, İSİBAP'ın Filistin toplantısına katıldı:
0
AK Partili Saygılı'dan CHP'li Aslanoğlu'na "Üslubu münasip olmayan bir dil..." çıkışı
AK Partili Saygılı'dan CHP'li Aslanoğlu'na "Üslubu münasip olmayan bir dil..." çıkışı
0
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek
0
Bakan Kurum, AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
Bakan Kurum, AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.