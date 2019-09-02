Atila Sertel: Diyanet İşleri Başkanı siyaset yapamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Diyanet İşleri Başkanı'nı dinimizin vecibelerine uygun davranmaya çağırarak, camilere siyaset sokan, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret eden ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen Cuma hutbesinde Atatürk'ümüzün adını andırmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifa etmesini istedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesiyle toplumun büyük tepkisini çeken olay nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasının istenip istenmediğini sordu. Huzurun, birlikteliğin yaşandığı camilere siyasetin sokulmasıyla yaşanan kavgalara ve cami kürsüsünden verilen siyasi mesajlara dikkat çeken Atila Sertel, şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız'ın yıl dönümüne denk gelen Cuma hutbesinde ülkemizin verdiği bağımsızlık savaşından, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarından söz edilmemiş, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız anılmamıştır. Hutbede yerel seçimler öncesi iktidarın büyük ve yavru ortağının kullandığı kötü dil seçilmiş, 'Zillet'e gönderme yapılarak 'Aziz milletimiz hiçbir zilletin boyunduruğu altına girmeyecektir' cümlesi okunmuş, camilerde alçak siyaset yapılmıştır. Hiç kimse unutmasın, Atatürk olmasaydı camilerimizde ezan okunmazdı. Camilerimize siyaseti sokan, Müslümanı Müslümana düşüren Diyanet İşleri Başkanı bırakmakta geç kaldığı o koltuğu derhal bırakmalıdır. Yüce dinimizi siyasete alet eden, Atatürk düşmanlığı yapan Ali Erbaş, siyaset yapmak istiyorsa cüppesini çıkarsın."