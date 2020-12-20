Atılan çamur bize yapışmaz

Karşıyaka Belediyesi tabela tartışması ile ilgili açıklama yaptı.

Beledeyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2 gündür belediyemize bağlı bir şirketin, düğün bahçesi ve restoran olarak kullanılan bir işletmesinin girişinde, “sadece o tesise ait bir tabela çalışması üzerindeki bir figürün” bir siyasi parti logosuna benzerliği iddiası üzerine, belediyemiz üzerine atfedilmeye çalışılan seviyesiz ve karalama amaçlı kampanyanın organize bir şekilde yürütüldüğünü ve kamuoyunda yapay bir gündem yaratılmaya çalışıldığını ibretle izliyoruz. İftira ve çarpıtma ile belediyemiz yönetimine çamur atmaya ve yandaş medyada, sosyal medyada karalama kampanyası yürütmeye çalışanların Karşıyaka’yı, Karşıyaka Belediyesi yönetimini tanımadığı çok net olarak anlaşılıyor. Karşıyaka Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafınca yönetilmektedir. Gerek Belediye başkanımız, gerekse belediyede sorumluluk üstlenen tüm yöneticilerimiz tam bağımsız, bölünemez Türkiye Cumhuriyeti idealine, Atatürk ilkelerine yürekten bağlı, halkçı ve yurtsever tavrından asla ödün vermeyen insanlardır. Dolayısıyla Karşıyaka Belediyesi ve yönetimine atılmaya çalışılan çamur bize yapışmaz. Bu gafil ve müfteri kampanya hiç bir şekilde amacına ulaşmaz. Belediyemize çamur atmaya, yandaş medyalarının yanlı yayınları ile temiz vatansever insanları lekelemeye çalışanların yapay ve iftiraya dayalı kampanyalar üretmeye harcadıkları zamanı ve enerjiyi ülkemizin gerçek sorunlarını çözmeye harcamalarını dileriz. Dönüp ülkemizde yarattıkları milyonlarca genç işsize, yarattıkları sosyal adaletsizliğe ve yoksulluğa baksınlar.

Uydurdular çarpıttılar

Borç batağına soktukları, açlığa mahkum ettikleri insanları görsünler. Bu ülkenin geleceği sizin uydurma tabela tartışmalarınızla kurtulmaz. Bu açıdan toplumumuzu ve kamuoyunu bu iftira ve karalama kampanyalarına karşı bilinçle tavır koymaya ve gündeme yerleştirilmeye çalışılan uyduruk iddialar yerine gerçek sorunlarımıza odaklanmaya davet ediyoruz. Uydurdular, çarpıttılar, gerçekle hiç bir ilgisi olmayan bir iddia ortaya attılar. Bir tabelada bir ağaç figürü üzerinden ve hatta kendi paylaşımlarında renkle ve görüntüyle oynayarak yakıştırmalar ve alçakça isnatlarda bulundular. Bu karalama ve yıpratma çabalarını, sahip oldukları yandaş medya ve organize sosyal medya yayınları üzerinden ısrarla sürdürmeye çabalıyorlar. Bu süreçte iyiniyetli vatansever insanlarımızın akıllarında kuşku oluşturma ihtimalini bile üzüntü verici ve kabul edilemez görmemiz, aynı zamanda iftira atılan konuyla ilgili olarak zaten her zaman taşıdığımız kurumsal ve siyasi hassasiyetimiz ve kurumumuzun bu tür iftiralarla hiç bir şekilde anılmamasına dair isteğimiz nedeniyle dün bahsi geçen tabela kaldırılmıştır. Buna rağmen paylaşımlarına devam edenlerin amaçları ortadadır. Bize bu iftirayı atmaya çalışanlara devlet kurumlarının tabelalarından “Türkiye Cumhuriyeti” ifadesini kimin çıkarttığını, okullarda Andımızın okunmasını kimin yasakladığını sormak ve halkımıza bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Anadolu’da bir söz vardır; “Arlı arından utanır, arsız çekiniyor sanır” Karşıyaka Belediyesi her zaman olduğu gibi tam bağımsız, bölünemez, çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti ülküsüne ve Atatürk İlkelerine tam bağlılıkla, halkımızın gerçek sorunlarına, gerçek çözümler üretmek üzere çalışmaya devam edecektir. Saygılarımızla.