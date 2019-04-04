Aydın'a bahar geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden'le birlikte Yenipazarlılarla buluşarak seçim başarısını kutladı. Yenipazar Belediyesi'nin önünde gerçekleştirilen buluşmaya yüzlerce Yenipazarlı ellerinde bayraklarla katıldı.

Birliktelik ve dayanışma mesajı vererek "Seçim bitti, artık birlik zamanı" diyen Başkan Çerçioğlu, "Bize oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanıyız. Üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz, ayrım yapmadan herkesi kucaklıyoruz" dedi.

Bu seçimin kaybedeni olmadığını kazanan Yenipazar ve Aydın olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu seçimde kaybeden adaylara da bir çağrıda bulunarak " Yenipazar'dan herkese sesleniyorum. Gelin birlik olalım; Yenipazar için, Aydın için hep birlikte çalışalım" dedi.

Desteğimiz sürecek

Başkan Erden'in bütün projelerini destekleyeceğini belirten Başkan Çerçioğlu Yenipazarlıların kendisine ve Başkan Erden'e vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. "Bizler de sizin için günde 18 saat Yenipazar için, Aydın için çalışacağız" şeklinde konuşan Başkan Çerçioğlu, yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizip "5 yılda 18 milyon liralık yatırım yaptık. Yüsran Başkan'la Yenipazar'a şimdiye kadar yaptığımız yatırımın iki katını yapacağız" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak ittifakın paydaşı olan İYİ Parti'ye de teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Sizlerin huzurlarında İYİ Parti'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim birlikteliğimiz seçime kadar değil, seçimden sonra da devam edecek. Çünkü bizim yüreğimizde Yenipazar ve Aydın sevdası var" sözlerini kullandı.

Yenipazar'da deneme üretimleri yapılıp fideleri tüm Aydın'a ve Türkiye genelinde isteyen herkese gönderilen 'Ata Tohumları' projesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Fidelerden ürettiğiniz meyvelerden, sebzelerden tohumluk ayırmayı unutmayın. Bu yerel ürünlerimiz kaybolmasın, tekrar toprakla buluşturun. Bu projemizi çocuklarımız için devam ettireceğiz; yerli ve milli olmak budur" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği önümüzdeki dönemde de devam ettireceğinin de altını çizdi. Başkan Çerçioğlu ve Başkan Erden, Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi meclis üyeleriyle birliktelik pozu da verdi.