Aydın'da yeni JES felaket olur

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale duyurusu yapılan 7 jeotermal kaynak işletmesi, 64 jeotermal kaynak arama sahası ve 39 doğal mineralli su ruhsat sahasını Meclis gündemine taşıdı.

Sezgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, geri döndürülmesi asla mümkün olmayan felaketlere neden olacak bu yeni ihaleler ile ilgili bürokratik ve insani sorumluluğun kim tarafından üstlenileceğinin açıklanmasını talep etti.

Zarar incelenmedi

Aydın Milletvekili Sezgin, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 23.07.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 110 ilave jeotermal tesis kurulacağını belirterek, "mevcut tesisler Aydın'da çevreye, tarıma, insan ve hayvan sağlığına çok ciddi zararlar vermekteyken, 110 ilave tesis kurulması halinde oluşacak zararla ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır" sorusunu yöneltti. Sezgin ayrıca, JES'lerin Büyük Menderes Havzası'nda yarattığı tahribatın tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansmanıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nisan 2019 tarihinde bir proje başlatıldığını hatırlatarak, bu araştırmanın sonuçları ortaya çıkmadan neden 110 ilave tesis kurulacağının açıklanması gerektiğini belirtti.

Dar bir gruba hizmet

Bu tesislerin, Aydın'ın ve Aydınlıların geleceğinin, sadece dar bir çevrenin yararlanacağı ancak toplumsal maliyeti çok yüksek olan bir getiri uğruna göz göre göre risk altına sokulması anlamına geldiğinin altını çizen Aydın Sezgin önergesinde, "Geri döndürülmesi asla mümkün olmayan felaketlere neden olacak bu yeni ihaleler ile ilgili bürokratik sorumluluğun ötesinde, insani sorumluluğu kim üstlenecektir?" sorusuna da yer verdi.

İYİ Parti Milletvekili Sezgin ayrıca, çevreden sorumlu en yetkili kurum olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, bu ihaleyi bir an önce durdurmaya davet ederek, bu yönde herhangi bir çalışma olup olmadığının açıklanmasını talep etti.