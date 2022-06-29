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Aykut Erdoğdu ve eşi partisinden istifa etti!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti.

Aykut Erdoğdu ve eşi partisinden istifa etti!
29 Haziran 2022 Çarşamba 14:33

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve YDK üyesi eşi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti. Erdoğdu ve eşi, istifa dilekçelerini genel merkeze ilettikten sonra partiden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler" ifadeleri kullanıldı.

Aykut Erdoğdu, eski eşinin, yeni eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında yayımladığı ses kayıtları ve paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Aykut Erdoğdu'nun eski eşine ait olduğu iddia edilen hesaptan yeni eşi Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı paylaşılarak, "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum, olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun" notu düşülmüştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #aykut erdoğdu #istifa
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