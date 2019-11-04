AYM vatandaşa kötü örnek oluyor

CHP'li Kılıç, 'Anayasa Mahkemesi gibi adaletin en tepesinde olan ve bu konuda devletin bütün kurumlarına örnek olması gereken bir kurum, SGK primlerini zamanında ödemediği için 4566 liralık gecikme cezası alarak, topluma kötü örnek oluyor' dedi

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın önemli tespitlerde bulunduğu Anayasa Mahkemesi 2018 Yılı Denetim Raporu hakkında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu. Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın raporda ilginç tespitlerde bulunduğunu ifade ederek, Anayasa Mahkemesinin bilançosunda, 3 milyon 453 bin 707 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri göründüğünü kaydetti. Kılıç, "Aynı bilançoda 4566 lira da sosyal güvenlik primi ödemeleri gecikme cezası ve zamları yer almakta. Anayasa Mahkemesi gibi adaletin en tepesinde olan ve bu konuda devletin bütün kurumlarına örnek olması gereken bir kurumun SGK primlerini zamanında ödemediği için ortaya çıkan 4566 liralık fazla ödemenin açıklanması gerekmekte. Prim ödemelerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle gecikme cezasının oluşmasından sorumlu olan kurum yöneticileri ya da sorumluları hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmalı. Anayasa Mahkemesi bile SGK primlerini gecikme cezasıyla öderse vatandaş ne yapsın" dedi.

Fahiş temsil giderleri

CHP'li Kılıç, bilançoda dikkat çeken başka bir kalemin de 2 milyon 455 bin 554 liralık temsil ve tanıtma gideri olduğunu vurgulayarak, "Yüksek Mahkeme, ne yapmıştır da bu kadar yüksek bir temsil ve tanıtma gideri harcaması gerçekleştirmiştir. Bununla ilgili gerekli açıklamayı Anayasa Mahkemesinin yapması gerekmekte" ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesinin bilançosunda, 281 bin 725 liralık 'alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler' kaleminin yer aldığını kaydeden Sevda Erdan Kılıç, "Yüksek Mahkeme, bu bağışlar ve yardımların kimlerden alındığı ve özel gelirlerin neler olduğu konusunda gerekli açıklamayı yapmalıdır. Bilançoda yer alan, 647 bin 258 Liralık diğer gelirler kaleminin de nelerden oluştuğu açıklanmalı" dedi.

Açıklama bekliyoruz

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, şunları kaydetti: "Sayıştay raporunda, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından stratejik planın hazırlanmadığı, buna bağlı olarak Kurum amaç ve hedeflerine yönelik bilişim sistemlerini de kapsayan kurum içi ve kurum dışı risklerin belirlenmediği ve bu risklere ilişkin gerekli analizler oluşturularak bir eylem planlamasının da yapılmadığının görüldüğü vurgulanmıştır. Yüksek Mahkeme, bilişim sistemlerini de kapsayan belirlenmeyen kurum içi ve dışı risklerin neler olduğunu, bu durumun Kurumdaki bilgisayar ortamındaki bilgileri tehlikeye atıp atmadığını ve alınması düşünülen bir önlem olup olmadığını açıklamalıdır."