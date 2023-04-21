DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "14 Mayıs, kaybedeni olmayan bir demokrasi zaferi olacak tüm Türkiye için. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'de kutlanacak " dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde düzenlenen "Halil İbrahim Sofraları Buluşması" için geldiği kentte bayram namazını merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Daha sonra Hasan Paşa Hanı'nda partililerle kahvaltıda bir araya gelen Babacan, eşi Zeynep Babacan ile tarihi yapıları gezdi.

Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen "Halil İbrahim Sofraları Buluşması"na katılan Babacan, burada, deprem bölgesinde 6 partinin genel başkanı ve 2 büyükşehir belediye başkanıyla beraber ortak program yaptıklarını, depremden etkilenen illere selamlarını ve bayram mesajlarını ilettiğini söyledi.

15 Mayıs sabahı bir bayrama daha uyanacaklarını, demokrasi bayramına kavuşacaklarını ifade eden Babacan, seçimde 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'nin kazanacağını kaydetti.

14 Mayıs'ta milletin önünde iki seçenekli bir "referandum" olacağını dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Seçenekler çok açık. Ya birine 'evet' diyeceğiz, ya ötekine. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Fakirlik mi, zenginlik mi? Kilosu 30 lira olan soğan mı, bereketli, huzurlu sofralar mı? Kendinden olmayan herkese 'terörist' diyen nobran bir dil mi, herkesi kucaklayan kapsayıcı bir bakış mı? Oylarınızı yok sayan kayyumlar mı, oylarınızla göreve gelen seçilmişler mi? Özeti, kara kış mı bahar mı? Cevabımız çok net. İşte o yüzden önümüzde bir bayram daha var. 14 Mayıs, kaybedeni olmayan bir demokrasi zaferi olacak tüm Türkiye için. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'de kutlanacak. Tüm sokaklarda Türkçe, Kürtçe, Arapça, Lazca, Boşnakça şarkılarla türkülerle kutlanacak 14 Mayıs."