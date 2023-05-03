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Babacan: Hedefimiz en az AB seviyesinde bir refah ve zenginlik sağlamaktır 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kadıköy Rıhtım'da düzenlediği mitinge katıldı. Partililere seslenen Babacan, "Bizim hedefimiz, vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde, o standartlarda hukuku sağlamaktır. Demokrasiyi sağlamaktır. Özgürlükleri sağlamaktır. En az Avrupa Birliği seviyesinde bir refah ve zenginlik sağlamaktır" dedi

Babacan: Hedefimiz en az AB seviyesinde bir refah ve zenginlik sağlamaktır 
03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:56

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadıköy Rıhtım'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Partililere seslenen Babacan, "Sevgili dostlarım, binlerce yıllık kadim şehir Kadıköy merhaba. Güneşin kendini gösterdiği, baharın müjdelendiği bu güzel mayıs gününde herkese merhaba. Değişime 11 gün kala, burada aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İşte görüyorum, Kadıköy değişime hazır, Kadıköy özgürlüğe hazır, Kadıköy umuda hazır, Kadıköy zenginliğe hazır, Türkiye'nin devası, gençler siz önden yürüyorsunuz biz sizi takip ediyoruz. Gençler bizim yarınımız değil bu günümüz. Onun için gençler önden gidiyor biz arkalarından takip ediyoruz. Onun için biz ne diyoruz. Bizler hep beraber gençlerin devasıyız diyoruz. Onun için yola çıktık diyoruz zaten. Biz emeklilerinde, Türkiye'nin de devasıyız. Ama hep beraber Türkiye'nin devasıyız. Kadro olarak Türkiye'nin devası olacağız, Millet İttifak'ı olarak, ülkemizin dertlerine çare bulacağız. Sorunlarına deva olacağız. Bunu Millet İttifakı olarak gerçekleştireceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde yapacağız" diye konuştu.  


"BİR ELİN NESİ VAR, İKİ ELİN SESİ VAR. BİZ ALTI EL OLDUK"

Babacan, "Bir elin nesi var iki elin sesi var, biz altı el olduk. Altı el olukça ses daha çok çıkar dimi? Biz bunu gerçekleştirdik. Üye oluruz olmayız ayrı konu. Ama bizim hedefimiz, vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde, o standartlarda hukuku sağlamaktır. Demokrasiyi sağlamaktır. Özgürlükleri sağlamaktır. En az Avrupa Birliği seviyesinde bir refah ve zenginlik sağlamaktır. Bizim hedefimiz budur. Türkiye bunu başarır, gerçekleştirir. Yeter ki niyet olsun. Yeterki istikametimizi insandan yana çevirelim. Önce insan diyelim. İnsan onurunu yücelten, insan onuruna yaraşır bir anlayışla bu ülkeyi yönetelim. Türkiye çok büyük bir ülke, Türkiye çok güçlü bir ülke. 86 milyon nüfusumuzla Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahibiz. Avrupa'nın en geç nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. Tüm bunları nasıl gerçekleştireceğiz? 14 Mayıs'ta sizlerin desteğiyle. Sizlerin iradesiyle, vereceğiniz oylarla gerçekleştireceğiz. Evet 14 Mayıs'ta önümüzde iki tane pusula olacak, birinci pusulada cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin altına evet mührünü basacağızö şeklinde konuştu. 


BABACAN, HAYATINI KAYBEDEN SOKAK SANATÇISINI UNUTMADI

Ali Babacan Kadıköy'de dün akşam saatlerinde öldürülen sokak sanatçısına da değinerek, "Dün bu bölgede çok üzücü bir olay yaşandı. Sokak şarkıcımız hayatını kaybetti, elim bir saldırı sonucunda. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum" dedi.

Etiketler; #deva partisi #avrupa birliği
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