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Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye müdahale ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Torbalı ilçe kongresindeki konuşmasında; Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirterek, "Kuru aşağı çekebilmek için döviz satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor" dedi

Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye müdahale ediyor
12 Aralık 2021 Pazar 09:06

DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, ilçe başkanları, diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilçe sakinlerinin takip ettiği kongreye yoğun katılım oldu. Mevcut başkan Serdar Havsut'un tek aday olarak girdiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kongredeki konuşmasının gündeminde ekonomi ve sağlık vardı. Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirten Babacan, "Kuru aşağı çekebilmek için döviz satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor? Hangi seviyedeki kur 'rekabetçi kur'? Aklınızda bir kur seviyesi varsa, açıklayın. Kur fırlayıp gidince 'Zaten ekonomi modelimizi değiştiriyorduk, yüksek kur istiyorduk. 'Yüksek kur ihracatı artıracak' gibi saçma sapan gerekçeler uydurup, duruyorlar. Enflasyon yükselince Merkez Bankası 'Bari döviz satıp, kuru biraz kontrol etmeye çalışayım' diyor. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi.

İktidara geldiklerinde sağlık çalışanlarını mesleklerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracaklarını belirten Babacan, "Tedaviyi alanın da tedaviyi sağlayanın da memnun olduğu bir sistemi oluşturacağız. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ali babacan #merkez bankası #izmir #deva partisi #döviz müdahale
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