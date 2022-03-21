Babacan: Türkiye iyi yönetilirse, krizden 6 ayda çıkar!

İzmir’de “ESİAD Liderler Buluşması” kapsamında kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin iyi yönetilmesi halinde bugün içinde bulunduğu sorunlardan kurtulacağını ve yaşanan ekonomik krizden altı ay içinde çıkabileceğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi 1. Olağan İzmir İl Kongresi katılmak üzere kente gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ege Sanayici İş İnsanları Derneği(ESİAD) tarafından düzenlenen “ESİAD Liderler Buluşması” programı kapsamında İzmir iş dünyasıyla bir araya geldi. Swiss Otel’de gerçekleşen programa Babacan’ın yanı sıra ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, ESİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam ve İzmir iş dünyası temsilcileri katıldı.

ESİAD’dan istikrar ve reform çağrısı

Toplantıda konuşan ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların sanayicileri ve iş dünyasını olumsuz etkilediğini kaydederek sanayicinin önünü göremediği belirtti. Güven, istikrar ve bağımsız yargı vurgusu yapan Karabağlı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinerek “Reformlara geri dönülmesi, somut, yapıcı ve tutarlı adımlar atılmasını, uyum çalışmalarının, ciddi, planlı ve kararlı biçimde sürdürülmesini Türkiye’nin geleceği için elzem gördüğünü ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Halkın gündemi ekonomik sıkıntılar

Türkiye’de yatırımcı için güven ortamının kalmadığını ve yaşanılan ekonomik sıkıntıların temelinde güven sorununun yattığını dikkat çeken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “Türkiye’de yakın tarih baktığımızda iyi ve kötü dönemler oldu şu an sıkıntıları çok fazla olduğu bir dönemdeyiz. Sıkıntıları halka sorduğumuzda ilk sırada ekonomik sıkıntılar geliyor. Hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik... Bu sorunların kök sebebi ne? Baktığımızda Türkiye’nin son yıllarda artan bir şekilde devletin niteliğinin kaybolması. Türkiye’nin özgürlük ortamının git gide daralması olduğunu görüyoruz. Ekonomi öyle bir alan ki… Ekonomi bir zemine oturuyor. O temelde hukuk adalet, özgürlükler, insan hakları ve demokrasi var. Siz o temeli sağlamadıktan sonra üzerine sağlam bir ekonomi inşa edemezsiniz. Yatırım için güven gerekiyor. Güven ortamının oluşmadığı bir ülkede böyle bir krizle karşılaşırsınız. Güvenin olmadığı bir ülkede ekonominin düzelmesi mümkün değil. Türkiye şu anda fiilen bunu yaşıyor. Yönetimin tek elde toplanması, demokrasinin zafiyet içinde olması, özgürlüklerin kısıtlanmış olması ve hukukun işlememesi en önemli nedenlerden. Biz bunları gördüğümüz için yeni bir siyasi hareketin elzem olduğunu düşündük. 2017-2018 yıllarında geniş araştırmalar yaptırdık. Şu anda insanlar iktidar partisine oy veriyorsa daha kötüsü olur korkusuyla veriyor. Muhalefet partilerine destek veren vatandaşlarımızın ana motivasyonu da bir an önce bu iktidardan kurtulalım da ne olursa olsun mantığı. Bu tabloyu gördüğümüz için yeni bir siyasi hareket başlattık. Ardından 2021 yılında DEVA Partisi’ni kurduk. Bizim parti programımız özgürlüklerle başlıyor. Ardından hukuk ve adalet geliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye iyi yönetilirse bu sorunlardan kurtulur

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu krizden altı ay gibi kısa bir sürede çıkabileceğini belirten Babacan, “2001 krizinden çıkışı yöneten ekibin başındaydım, 2008-2009 krizinden çıkışı yöneten ekibin de başındaydım. Şu andaki krizden Türkiye en fazla altı ayda çıkar. Bir yandan sorunlar, büyük bir umutsuzluk var ama bir yandan da bu sorunların çözümünün çok hızlı olacağını biz biliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Kadrolarımız iyi. Dünyadaki ve Türkiye’deki krizleri çok iyi analiz ettiğimizi inanıyoruz. Böyle yoğun bir hazırlık içindeyiz. Türkiye’nin yarınlarından çok umutluyuz. Sadece kötü yönetimden dolayı bu sorunların kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye iyi yönetildiğinde bu sorunlardan hızlı bir şekilde kurutulacaktır” ifadelerini kullandı.