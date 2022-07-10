Babacan: Ülkeyi bu zor günlerden çıkarmak bize nasip olacak!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar’da konuştu. Babacan, Avrupa’nın en geniş tarım topraklarının Türkiye’de olduğunu hatırlatarak “Varlık içinde yokluk yaşıyoruz” diye konuştu

“Ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkarttıysak, bu zor günlerden de çıkartmak yine bize nasip olacak” diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi içerisinde, sabırla seçimleri bekleyeceğiz. Türkiye’nin sorunlarını meşru, demokratik siyaset zemininde, demokrasi içerisinde çözeceğiz. Türkiye’nin şu andaki ucube sistemden güçlü bir demokrasiye, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmesi için olanca gücümüzle çalışacağız. İnşallah başaracağız. Niyet sağlamsa, dosdoğru çalışırsak Allah yardım eder. Allah yardım ettiği zaman da önümüzde hiçbir engel durmaz, duramaz. Bu inançla çalışıyoruz.”

‘Avrupa’nın en geniş tarım arazileri bizim’

“Bu ülke 84 milyonla, Avrupa’nın en genç nüfusuyla büyük bir ülke. Avrupa’nın en büyük toprakları, en geniş tarım arazileri bizim. Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yürütmek, yeniden koşturmak, yeniden başarılı günlere ulaştırmak hepimizin elinde. Millet olarak bizim elimizde.”

‘Arkamızda kapı gibi başarılar var’

“Seçim günü pusulayı önümüze aldığımızda DEVA’nın damlasının altına evet mührünü hep beraber basacağız. Gerisi bizde… Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Biz boşa atıp tutanlardan değiliz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Nasıl bu ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkarttıysak inşallah bu zor günlerden de ülkemizin ekonomisi çıkartmak yine bize nasip olacak.”