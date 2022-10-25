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Bahçeli, AK Partili Ünal'ı hedef aldı: Yanlışın pençesindedir

Bahçeli, AK Partili Ünal'ı hedef aldı: Yanlışın pençesindedir
25 Ekim 2022 Salı 12:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ı hedef aldı. Bahçeli, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Ünal'ın Cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili sözleri büyük tartışma yaratırken, bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu çıkışa değindi.

Kürsüden isim vermeden AK Partili Mahir Ünal'ı hedef alan Bahçeli, " Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir.

Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir" dedi.

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #mahir ünal
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