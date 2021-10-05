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Bahçeli: Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var!

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, işsizlik sorunuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" dedi

Bahçeli: Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var!
05 Ekim 2021 Salı 13:50

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in açılmasının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, işsizlik rakamlarına da değindi.

Vatandaşların günlük meselelerinin bazı kesimler tarafından istismar edildiğini savunan Bahçeli, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Bir eli yağda, diğeri balda, yediği önünde, yemediği ardında, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan, ama sırayı siyaset alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç kaymak tabakadan, imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen devrimci bozuntularından öğreneceğimiz de hiçbir şey yoktur. Kürt sorunu var diyenler, aynanın karşısına geçip vahim sorunun gerçek hüviyetini ve yansıyan halini görebileceklerdir. Türkiye'nin terör ve bölücülük sorunu vardır." ifadelerini kullandı.

BARINAMIYORUZ TEPKİSİ

"Masum ve haklı öğrencilerimizi hariç tutarak söylüyorum, yurt sorunu var diyenler, nöbetçi provokatörleri sahaya sürenler, barınamıyoruz diye banklarda eylem yapan örgüt üyeleri, sizin propagandasını yaptığınız caniler olmasaydı, her mahalleye bu devlet yurt yapar, her evladımızı da sıcacık ve insani şartlarda ağırlardı."

"FIRSATÇILARIN ÜZERİNE GİDİLİYOR"

Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından; çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz."

Etiketler; #devlet bahçeli #işsizlik kebapçı #bahçeli #mhp #bahçeli işsizlik açıklama
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