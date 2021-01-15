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Bahçeli de aşı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli de koronavirüs aşısı oldu

Bahçeli de aşı yaptırdı
15 Ocak 2021 Cuma 12:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı. Bahçeli'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." denildi.

Etiketler; #devlet bahçeli #koronavirüs aşı
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