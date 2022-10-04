İLİŞKİYE GİRERKEN BÖYLE VURULDULAR
İLİŞKİYE GİRERKEN BÖYLE VURULDULAR
0
CİNSEL ORGANI BÜYÜSÜN DİYE...
CİNSEL ORGANI BÜYÜSÜN DİYE...
0
HALUK LEVENT YİNE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
HALUK LEVENT YİNE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
0
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
0

Bahçeli'de Kılıçdaroğlu'na başörtüsü yanıtı!

Bahçeli'de Kılıçdaroğlu'na başörtüsü yanıtı!
04 Ekim 2022 Salı 12:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü meselesinin çözüldüğünü belirterek "Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yok." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama sırasında masasının üzerinde "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabın bulunmasını nasıl yorumladığı sorusuna Bahçeli, "Okumasında yarar var diye düşünüyorum." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "geçmişte başörtüsü konusunda CHP'nin de hataları olduğunu ve bu konuyu siyasetin tekelinden çıkarmak için kanun teklifi vereceklerini" ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda verdiği Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanlığına sunulan yeni fezlekeler olduğu ve HDP'nin kapatılma sürecinin anımsatılmasına üzerine Bahçeli, "Süreç devam etmelidir." diye konuştu.

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin olduğunun belirtilmesi üzerine "Bana kalsa öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğinin dile getirilmesine de Bahçeli, "ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır." karşılığını verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #kemal kılıçdaroğlu #başörtüsü
Önceki Haber
Karşıyaka'da Güraçar'la devam
Sonraki Haber
Cinsel ilişkiye giren iki Rus askerini böyle vurdular
Kılıçdaroğlu: Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz
Kılıçdaroğlu: Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz
0
Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon yorumu: TÜİK'e talimat veriliyor
Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon yorumu: TÜİK'e talimat veriliyor
0
Erdoğan'dan maaşlarla ilgili dikkat çeken açıklama! Ocak ayını işaret etti!
Erdoğan'dan maaşlarla ilgili dikkat çeken açıklama! Ocak ayını işaret etti!
0
Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizle
Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizle
0
Erdoğan: Daha iyi arabaya binmek için başka ülkelere gidenlere acıyarak bakıyoruz!
Erdoğan: Daha iyi arabaya binmek için başka ülkelere gidenlere acıyarak bakıyoruz!
0
CHP'li Sındır: Her ay ortalama 10 bin esnaf kepenk kapatıyor
CHP'li Sındır: Her ay ortalama 10 bin esnaf kepenk kapatıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.