SERDAR ORTAÇ'I ÇILDIRTAN OLAY!
SERDAR ORTAÇ'I ÇILDIRTAN OLAY!
0
40 GÜN KARANLIK ODADA KALACAK
40 GÜN KARANLIK ODADA KALACAK
0
HIZLI YEMEK YİYENLER DİKKAT!
HIZLI YEMEK YİYENLER DİKKAT!
0
ECE ERKEN İSYAN ETTİ!
ECE ERKEN İSYAN ETTİ!
0

Bahçeli'den AK Parti-HDP görüşmesine ilk yorum geldi!

08 Kasım 2022 Salı 11:35

AK Parti yönetiminin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi Ankara kulislerinde büyük bir hareketliliğin yaşanmasına neden oldu. Görüşme sonrası Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusu olmuştu. Grup toplantısından konuşan Bahçeli, "AK Parti'nin anayasa düzenlemesi için partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi gündem yarattı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkında ne yorum yapacağı ise merak konusu oldu.

Bahçeli, tüm gözlerin çevrildiği MHP grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasının sonlarına doğru AK Parti heyetinin HDP ziyaretine değinen Bahçeli, "AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.


 

Etiketler; #bahçeli #hdp #akp #haber
Önceki Haber
Performans sanatçısı 40 gün karanlık odada kalacak!
Sonraki Haber
Darphane ve Damga Matbaası personel alacak
CHP İzmir'den dilekçeli itiraz
CHP İzmir'den dilekçeli itiraz
0
AK Partili Sürekli'den Aktepe Emrez çıkışı: "Göstermelik bir oyun"
AK Partili Sürekli'den Aktepe Emrez çıkışı: "Göstermelik bir oyun"
0
Kılıçdaroğlu: Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile duydu
Kılıçdaroğlu: Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile duydu
0
CHP'li Beko'dan tepki: Varlık Fonu'nu da bitirdiler!
CHP'li Beko'dan tepki: Varlık Fonu'nu da bitirdiler!
0
AK Parti ile HDP'nin görüşmesinin yankıları sürüyor! Bahçeli ne diyecek?
AK Parti ile HDP'nin görüşmesinin yankıları sürüyor! Bahçeli ne diyecek?
0
Kılıçdaroğlu Londra'da açıklama yaptı: Enflasyonu bunlar indiremezler!
Kılıçdaroğlu Londra'da açıklama yaptı: Enflasyonu bunlar indiremezler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.