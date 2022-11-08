Bahçeli'den AK Parti-HDP görüşmesine ilk yorum geldi!

AK Parti yönetiminin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi Ankara kulislerinde büyük bir hareketliliğin yaşanmasına neden oldu. Görüşme sonrası Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusu olmuştu. Grup toplantısından konuşan Bahçeli, "AK Parti'nin anayasa düzenlemesi için partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi gündem yarattı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkında ne yorum yapacağı ise merak konusu oldu.

Bahçeli, tüm gözlerin çevrildiği MHP grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasının sonlarına doğru AK Parti heyetinin HDP ziyaretine değinen Bahçeli, "AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



