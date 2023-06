Bahçeli'den anayasa çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki; 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz, müzakere edilmek için hazırdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 28'inci dönemin ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yeni yasama döneminin Türk milletine, Türkiye'ye, siyasi partilere ve demokrasiye hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahçeli, seçimin ardından 6 günde yeni kabinenin göreve başlamasının Türkiye adına mühim ve müthiş bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu tablo, aynı zamanda kökleşen siyasi istikrarın somut bir yansımasıdır. Türkiye, siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürümeyen, yürüse de tavı, tavrı ve takati tartışmalı olan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören ve gösteren partiler, tarihin yanlış yerinde konuşlanmışlar ve kaybetmişlerdir. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir. Türkiye'mizin önü açılmakla kalmamış, yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Bir rejim içinde teşekkül eden siyasi iktidar yapısı, meşruluğunu doğrudan doğruya inançlardan ve tecelli eden iradeden almaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun inançlarına uygun olan iktidar ve yönetim sistemi hem hukuki hem de meşrudur. Türk milleti Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tecessüm eden kabineye ve bu kabinenin içinde doğduğu yönetim sistemine inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geride kalan 2 seçimden de güçlenerek çıkmıştır" dedi.



'İHANET MASASINA OTURANLAR, YIKILMIŞ VİRANEYE DÖNMÜŞTÜR'



Türk milletinin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta dosta güven, düşmana korku saldığını dile getiren Bahçeli, "Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları, proje yazanları, fırsat kollayanları şaşkına ve bağlantı ipi kopmuş şamandıraya çevirmiştir. Küresel mihrakların arkasına saklanıp, istismar ve ihanet masasına oturanlar yanılmış, yabancılaşmış, yanlışa ve yalana gömülmüş, aynı şekilde yıkılmış viraneye dönüşmüştür. Terör örgütleri ile yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar, akıntıya karşı devamlı kürek çekmiş, ne var ki; sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır" diye konuştu.



'MHP, NADİDE BİR SİYASET EKOLÜDÜR'



Bahçeli, özellikle 14 Mayıs öncesi MHP'ye karşı sistematik tahriklerle, husumet tonu bir hayli fazla olan kara kampanyalar yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: "MHP, toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranıyla şeytani planları altüst etmiş, şiddetli iftiraları boşa çıkarmış, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. Partimiz, 50 milletvekili ile Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç, başarıdır ve saygındır. 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'ni bütün boyutlarıyla analiz edip incelemek, milletvekili çıkaramadığımız seçim çevreleri başta olmak üzere, çok daha fazla milletvekili sayısına ve siyasi desteğe ulaşmak için neleri yapmamız gerektiğini değerlendirmek ve bunun üzerine kafa yormak elbette bir ihtiyaçtır. Bunu da yapıyor ve lazım gelen tedbirleri almak için çalışıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki; yerimizde sayamayız, olduğumuzla yetinemeyiz, 'bu bize yeter' diyemeyiz. Her zaman ve her şart altında daha fazlasına talip olmalıyız ve bunun için de insanüstü bir emek harcamalıyız. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi elimizden gelen her türlü gayreti, heyecan içinde gösterdik. Başarıya inandık, milletimize itimat ettik. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren adım adım 2023'e hazırlandık. Türk milleti hamdolsun bizleri mahcup etmedi, yeminli Türkiye düşmanlarını güldürmedi. Dünya siyasetinde bu kadar komploya, bu kadar suçlamaya, bu kadar kötülemeye ve bu kadar haksızlığa maruz kalıp da ayakta durabilen, oyun içinde oyun kuranları hallaç pamuğu gibi fırlatıp atan ikinci bir partiden asla bahsedilemeyecektir. MHP, bu vasfıyla nadide bir siyaset ekolüdür." Seçim gündeminin geride kaldığını vurgulayan Bahçeli, "Söylenen söylenmiş, herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Sonuçta millet seçimini yapmış, kararını belgelemiş, önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında siyasi yetkiyi Cumhur İttifakı'yla Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş, takdir hakkını bu yönde kullanmıştır. Dileğim; muhalefet partilerinin girdikleri tünelden, düştükleri türbülanstan bir an evvel çıkmaları, milli ve ahlaki siyaset ilkelerini gecikmeksizin benimsemeleridir" dedi.



'DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sonrası katıldığı TV programında kırsaldaki seçmenler ve TRT'ye yönelik sözlerine ilişkin de Bahçeli, "Muhalefet partilerinin kaynayan kazanı, kapak tutmasa da bu bizim meselemiz değildir. Birbirlerini yiyip, tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemdir. Kulislerin ateşlenmesi, lobilerin iştahlanması onların iç sorunudur. Üzüntümüz; CHP Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış, hala anlam verememiş olmasıdır. Bir televizyon kanalında, 'kazanamadık, ama ağır bir yenilgi de almadık' sözleri, köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası, şuur kaybının yanı sıra hala şoku atlamadığına delildir. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failinin derhal özür dilemesi lazımdır" diye konuştu. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da eleştirerek, "14 Mayıs akşamı bu iki belediye başkanı 5'inci sınıf bir çadır tiyatrosunda gösteriye çıkarak 'kazandık' diyorlardı. Ama sorumluluğunu taşıdıkları kentlerine kaybettirdiklerini çok geçmeden herkes görüp, anlamış oldu. Dolduruşa geldiler, itibar ve inandırıcılıklarını spot piyasaya düşürdüler. Nefsine söz geçiremeyenden siyasetçi olmayacağı gibi adam da olamayacaktır" diye konuştu.

'MHP, ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRDIR'



Bahçeli, yeni anayasa ile ilgili, "MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu kapsamda Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde 100 maddelik anayasa teklifi metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki; 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz, müzakere edilmek için hazırdır" dedi. Bahçeli, asgari ücret ara zammına ilişkin şöyle dedi: "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak, insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu. Göç konusunun insanlığın üstesinden gelemediği ana sorunlarından birisi olduğunun malumları olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye, böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir" ifadesini kullandı.

DHA-Gündem - Türkiye-Ankara - Besti KARALAR