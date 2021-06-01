Bahçeli'den o imama sert sözler: Ey kendini bilmez akılsızlar...

Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken imam Mustafa Demirkıran, bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de hedefindeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da düzenlenen bir hafızlık icazet törenine katıldı.

Bu programda imam Mustafa Demirkan'ın sarf ettiği "Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye, namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim daha kafir kim olabilir. Yarabbi bu zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" sözleri tepki çekti.



"ATATÜRK OLMASAYDI KULAĞINIZA EZAN MI OKUNURDU?"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demirkan'ın ifadelerine tepki gösterdi. Durumu provokasyon olarak nitelendiren Bahçeli, şunları söyledi: "Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz! "

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"'Demokrasi mücadelesinde karar milletindir. Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimin talebidir. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Daha da çirkinleşerek milletten kaçılır mı diyor. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.

"SEÇİMLERE 754 GÜN KALMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Mafyanın CHP'ye boyalı medyaya nasıl nüfuz ettiğini, kafese nasıl yerleştirdiğini görmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hal almıştır ki düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma. Seçimlere bugün itibariyle 754 gün kalmıştır.