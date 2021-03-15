İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI
İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI
0
BUZ PİSTİNDE İZMİR RÜZGARI
BUZ PİSTİNDE İZMİR RÜZGARI
0
EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNÜ ALDI
EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNÜ ALDI
0
KENDİ KARAVANINI YAPIYOR
KENDİ KARAVANINI YAPIYOR
0

Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8'inci Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" dedi

Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' tepkisi!
15 Mart 2021 Pazartesi 14:44

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 'Türk'üm, Doğruyum' haykırışıyla başlayan Öğrenci Andı'nın, 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulduğunu, 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğradığını bildirdi. Bahçeli, 'Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası'nın Danıştay'a açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal davasının 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8'inci Dairesi tarafından karara bağlandığını belirterek, "Bu kapsamda Danıştay 8'inci Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'inci maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırmıştır" dedi.

'HUZURSUZLUĞA, KAYGIYA YOL AÇMIŞTIR'

Bahçeli, bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na karşı dava açıldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8'inci Daire'nin kararını bozduğu medyaya yansımıştır. Konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır. Türkiye'nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır" diye konuştu.

'MHP, KARARA ŞİDDETLE KARŞIDIR'

Bahçeli, yaklaşık 2 yıldır bekletilen davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesinin maksatlı, marazi, melun bir hevesin ve hedefin işareti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 'Türk'üm' demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Öğrenci Andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #andımız
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir'den Enver Aysever açıklaması
Sonraki Haber
Afiş krizinin yaşandığı ilçe, Atatürk afişleriyle donatıldı
Erdoğan'dan Biden'a Suriye çağrısı!
Erdoğan'dan Biden'a Suriye çağrısı!
0
Kılıçdaroğlu ikinci aşısını yaptırdı
Kılıçdaroğlu ikinci aşısını yaptırdı
0
Kılıçdaroğlu, İzmir'de sağlıkçıları unutmadı
Kılıçdaroğlu, İzmir'de sağlıkçıları unutmadı
0
Kılıçdaroğlu: Rant halka dönük olmalı
Kılıçdaroğlu: Rant halka dönük olmalı
0
Yeni Ekonomi Reformu'na Kılıçdaroğlu'ndan tepki
Yeni Ekonomi Reformu'na Kılıçdaroğlu'ndan tepki
0
Erdoğan: 850 bin esnafa vergi muafiyeti geliyor
Erdoğan: 850 bin esnafa vergi muafiyeti geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.